Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan tedirgin eden açıklama: Sıkıntı olacağı kesin

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara, SARS CoV2 virüsünün ortaya çıkmaya başlamasıyla beraber zatürre ve grip aşısının önerilmeye başladığını söyledi.

Prof. Dr. Kara, "Ama ne zatürre aşısı ne grip aşısı Covid tablosunda bizi korumuyor. Ama şöyle bir özelliği var; Covid’deki en büyük problem akciğerlerin hasar görmesi, akciğerlerimizin zedelenmesi. Gripte, zatürrede pnömokok mikroorganizması bakterisi de akciğerlerde hasar yaratıyor. O nedenle de bizim onları azaltıyor olmamız öbür taraftan Covid’in etkisini azaltmamızı sağlıyor. Bu bakımdan bu iki aşı da çok önemli. Ama zatürre aşısını herkesin yaptırması gerekir mi? Belirli risk gruplarımız var. O grupların bu aşıyı olması gerekiyor" dedi.

"RİSK GRUBUNUN BU AŞIYI OLMASINDA FAYDA VAR"

Kara, zatürre aşısının çocukluk çağında Türkiye'nin rutin olarak yaklaşık 15 yıldır uyguladığını ifade ederek, "Bu sayede çocuklarda zatürre, menenjit çok ciddi azaldı. Bu aşıyla çok büyük bir başarı elde ettik. Çocuklardaki azalma yetişkinlerdeki azalmayı da sağladı. O yüzden çocuklara şuanda zatürre aşısı uygulanması gerekmiyor. Ama risk grubunda olan, altta hastalığı olan, akciğer hastalığı, kalp hastalığı olanların, yaşı büyük olanların ve böyle bir hastalığı olanların bu aşıyı olmalarında fayda var" ifadelerini kullandı.