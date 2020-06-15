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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Rakamlar çok yüksek, 2-3 gün daha artarsa...

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 20:13 | Son Güncelleme

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle yeni vaka sayısı tekrar binin üzerine çıkarak artmaya devam ederken, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara bu artışın beklentilerinin üzerinde olduğunu söyledi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Rakamlar çok yüksek, 2-3 gün daha artarsa...

Türkiye’de 14 Haziran’da koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybederken, bin 562 yeni vaka tespit edildi. Virüse bağlı önlemlerin etkisiyle 800’lü seviyelere kadar gerileyen yeni vaka sayısı, önlemlerin gevşetildiği 1 Haziran’dan sonrasında tekrar artış eğilimine girdi.

“BEKLENTİMİZİN ÜZERİNDE”

Kara, artan vaka sayıları ve önlemler ile ilgili yaptığı açıklamada “Yeni normale dönüşle beraber vaka sayısında bir miktar artış olması bekleniyordu. Bizim de böyle bir öngörümüz vardı. Ama bu rakamlar bizim beklentimiz içerisinde mi diye sorarsan biraz beklentimizin üzerinde” dedi.

Normale dönüş sürecinde toplum olarak “Virüs tamamen ortadan kalktı, her şey düzeldi ve tamamen normale dönüyoruz” gibi bir algı oluştuğunun altını çizen Kara, bunun da en büyük hatalardan biri olduğunu kaydetti.

"RAKAMLAR 2-3 GÜN DAHA YÜKSELİRSE…"

Önümüzdeki 2-3 gün daha Türkiye’deki rakamların yukarı doğru artması durumunda bu problemin daha ciddi olduğu anlamına geleceğini belirten Kara, “Ona göre önlemleri veya alınabilecek yeni kararları gözden geçirmek gerekecek. Mutlak ve mutlak bireysel olarak önlemler almamız lazım. Bu rakamlar çok yüksek” diye konuştu.

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