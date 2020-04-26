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  4. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap: Mevcut vaka kadar daha Kovid-19 hastası olabilir

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap: Mevcut vaka kadar daha Kovid-19 hastası olabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2020 10:55 | Son Güncelleme

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Türkiye'de kamuoyuyla paylaşılan vakaların sadece PCR testi pozitif çıkan hastalar olduğunu belirterek, mevcut vaka kadar daha Kovid-19 hastası olabileceğini söyledi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap: Mevcut vaka kadar daha Kovid-19 hastası olabilir

Sağlık Bakanlığı Koronovirüs Bilim Kurulu üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Azap, Medyascope'tan Fırat Fıstık'a salgınla ilgili açıklamalarda bulundu.

KAYITLARI TUTULUYOR

Türkiye'de koronavirüs testi negatif çıksa da klinik bulguları Kovid-19'a işaret eden hastaların da kayıtlarının tutulduğunu açıklayan Prof. Azap, söz konusu hastalara koronavirüs gibi yaklaşıldığını söyledi.

Hastalığın tanısında kullanılan PCR testlerinin çok duyarlı olmadığını hatırlatan Azap, hastanın öyküsündeki ipuçları ve klinik bulguları göz önünde bulundurularak tedaviye başlandığını beirtti.

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Halk Sağlığı Yönetim Sistemi adındaki elektronik ortamda tüm bu hastaların kayıtlarının tutulduğunu söyleyen Azap, kamuoyuyla paylaşılan rakamların sadece PCR testi pozitif çıkmış kişilerden oluştuğunu açıkladı.

Olası vakaların sonradan da toplam rakama dahil edilebileceğini ifade eden Prof. Azap, bazı ülkelerin bu yöntemle sayı düzeltmesi yaptığını belirtti.

'SAYI EN FAZLA BİR KAT ARTAR'

Bu durumun koronavirüs vaka sayısını 10-20 kat artırmayacağını açıklayan Azap, "Sonuçta testin yakalayamadığı grup. Bizim klinik olarak düşünüp tedavi başladığımız grup eklenecek” derken, bunun da toplam sayıyı en fazla bir kat artıracağını söyledi.

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