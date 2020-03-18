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  4. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap: Tüm enerjimizi İtalya olmamaya harcamalıyız

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap: Tüm enerjimizi İtalya olmamaya harcamalıyız

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2020 15:20 | Son Güncelleme

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı yaptığı açıklamada, "Türkiye kritik olgu eşiği olan 100'e ulaştı. Hong Kong, Singapur olma şansımızı kaybettik. Bundan sonra tüm enerjimizi İtalya olmamaya harcamalıyız" uyarısında bulundu.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap: Tüm enerjimizi İtalya olmamaya harcamalıyız

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, koronavirüs salgını hakkında sosyal medya üzerinden önemli uyarılarda bulundu.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bundan sonra tüm enerjimizi İtalya olmamaya harcamalıyız." diyen Azap şu ifadeleri kullandı.

"Türkiye kritik olgu eşiği olan 100'e ulaştı. Az test yaptığımızı, hastaların %20'sinin hastaneye gelip tanı aldığı düşünürsek kritik eşiğe günler önce ulaşmış olmamız da olası. Hong Kong, Singapur olma şansımızı kaybettik. Bundan sonra tüm enerjimizi İtalya olmamaya harcamalıyız.

Türkiye'nin bu salgını kontrol edebilecek sağlık alt yapısı, özveriyle çalışan bilgili ve deneyimli sağlık çalışanları olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızın da desteği ile en az sayıda vaka ile bu salgını atlatacağımızı umuyorum."


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koronavirüs Alpay Azap İtalya

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