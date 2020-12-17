Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan'dan Çin aşısı açıklaması

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, koronavirüs aşısının bu kadar kısa sürede üretilmesinin, pandeminin sonlandırılmasında çok ciddi bir dönemeç olduğunu söyledi. Prof. Dr. Çalışkan, aşının tek çare olmadığını; ancak aşıyla toplumsal bağışıklık düzeyinin yüzde 60’ın üzerine çıkmasıyla normal yaşama bir miktar daha erken dönmenin sağlanabileceğini kaydetti. Prof. Dr. Çalışkan, Çin menşeli aşının Türkiye'de sağlık çalışanları öncelikli olmak üzere uygulanmasına gelecek haftadan itibaren başlanacağını belirterek, "Sonrasında 65 yaş üstü ve ek hastalığı olan bireylerimiz aşılanacak. Sonra 'kilit personel' dediğimiz öğretmenlerimiz, bakım hizmetinde olanlar, teması yüksek meslek gruplarında çalışan bireyler aşılanacak" dedi.

'TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIĞIN YÜZDE 60'A ÇIKMASI İÇİN 120 MİLYON DOZ AŞI GEREKİYOR'

Prof. Dr. Çalışkan, toplumsal bağışıklığın yüzde 60'a çıkması için 120 milyondan fazla aşı gerektiğine dikkat çekerek, "Bunu sağladığımız takdirde öğretmenlerimizin aşılanmasından sonra okulların açılması önümüzdeki ikinci dönemde mümkün olabilecek diye düşünüyoruz. Çünkü gerçekten çalışan ailelerin çocuklarının okuldan ayrı kalmasının pek çok sosyal pek çok tıbbi soruna da yol açtığını gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.