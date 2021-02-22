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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz: Aşıdan sonra virüse yakalanıp ölen olmadı

22.02.2021 10:10 | Son Güncelleme:
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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz: Aşıdan sonra virüse yakalanıp ölen olmadı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, aşıdan sonra koronavirüse yakalanıp ölen olmadığını belirtirken "önlemler gevşetilmemeli, tablo tersine dönebilir" uyarısında bulundu.

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da hava sıcaklığı artmaya başladı. Kış ortasında bahar havası yaşanan kentte vatandaşlarda kendilerini parka atıp sıcak havanın keyfini yaşıyor. Ancak koronavirüs nedeniyle tüm ülkede hummalı şekilde aşılama çalışmaları sürerken vatandaşların rehavete kapılmasının bütün alınan tedbirleri olumsuz etkileyeceği belirtildi.

'BU ÇOK BÜYÜK BİR ŞANS'

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, açıklamalarda bulundu. Son birkaç aydır alınan sıkı tedbirler sonucunda yoğun bakımdaki vaka sayılarının yarı yarıya düştüğünü belirten Prof. Dr. Gündüz, “Alınan sıkı önlemlerin etkisini vakaların azalmasıyla da görüyoruz ama bu toplumumuzu rehavete sevk etmemesi gerekiyor. Vaka sayısı azalınca bunların yoğun bakıma girişleri de azaldı. Yoğun bakımdaki doluluk oranı da gerçekten neredeyse yarı yarıya azalmış durumda. Bu çok büyük bir şans. Bu aşılama sonuçlanıncaya kadar, toplumun büyük bir kısmı bağışıklık kazanıncaya kadar bizim tedbirleri uygulamamız gerekiyor. Bu hasta sayılarının azalması tamamen tedbir ve kısıtlamaların sonucu. Mutant virüsünde gündemde bugünlerde kişisel tedbirlere dikkat etmemiz lazım. Aşılama takvimi sonuçlanıncaya kadar da bu disiplinden ayrılmamamız gerek” diye konuştu.

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AŞIDAN SONRA VİRÜSE YAKALANIP ÖLEN OLDU MU?

Türkiye’de koronavirüs aşısı olanlarda olumsuz bir yan etki görülmediğini de belirten Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, “Aşıdan sonra çok ciddi bir yan etki görmedik kendi merkezimizde. Ülkemizde de ciddi bir yan etkiyle karşılaşılmadığını biliyoruz. Uygulanan aşı, geleneksel bir aşı uzun zamandır insanların kullandığı bir aşı. O nedenle güvenli şekilde kullanmaya devam ediyoruz” dedi.

Şu an uygulanan inaktif aşının diğer aşılara göre avantajlı olduğunu ve aşı olan kişinin koronavirüse yakalandığında hastalığın ağırlaşmasına engel olduğunu kaydeden Prof. Dr. Gündüz, şunları söyledi:

“Koronavirüsün Türkiye’de uygulanan aşısı aslında inaktif geleneksel bir aşı. Bu aşının diğer oluşturulmuş aşılara göre daha avantajlı olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili dünyanın değişik yerlerinde çalışmalar yapılıyor. Türkiye’de de çalışması devam ediyor. Brezilya yüzde 50 civarında etkinliğini açıkladı ancak biz bu çalışmaya baktığımızda aşılanıldığı halde hasta olanların hastalığını çok hafif geçirdiğini, ağırlaşmadığını hiç bunlardan ölüm olmadığını görüyoruz. Bu aşı hastalığı korumakta. Çok yüksek etkisi olmasa bile hastalığın ağırlaşmasına engel oluyor. Bu nedenle önemli olan da hastalıktan insanların hayatını kaybetmemesi. Türkiye sonuçları yakında açıklanacaktır diye umuyorum.”

'VİRÜSLERİN BULAŞICILIĞI ÇOK YÜKSEK'

Mutant virüslü hasta ile normal koronavirüslü hastanın aynı tedaviyi aldığını anlatan Prof. Dr. Gündüz, “Bu virüslerin bulaşıcılığı çok yüksek. Toplumu kısa sürede çok çabuk etkileyebilir. Ülkemizde vaka sayılarının azalması toplumu rehavete sürüklememeli. Mutantın olması tam tersine rehavet bir yana önlemleri biraz daha sıkılaştırmak anlamına geliyor. Toplumun yapacağı en önemli şey. Mutant virüs varken önlemleri sıkılaştırmak” ifadelerini kullandı.

Mutant virüsü alan kişinin temaslılarının da aynı şekilde izole edildiğini kaydeden Prof. Dr. Gündüz, bulaşıcılığı 3-4 kat fazla olan bu virüse karşı vatandaşların önlemlerini de 3-4 kat artırması gerektiğini söyledi.

'REHAVETİN ÖNLENMESİ GEREK'

Hava sıcaklığının artmasının insanları rehavete sürüklememesi gerektiğini de anlatan Prof. Dr. Gündüz, “En büyük tehlike burada. Toplumun aşılanıyor olması bir anda tamamen aşılandığı anlamına gelmez. Aşılanmanın henüz tamamlanmaması ve bu bulaşıcılığı çok yüksek olan mutant virüslerin ortaya çıkması bu rehavetin önlenmesi gerektiğini gösteriyor. Mümkün olduğu kadar özellikle yaz aylarına kadar bu önlemlerimize hiç aralık vermeden, gevşetmeden uygulamalıyız. Yoksa 10-15 gün içerisinde tablo tamamen tersine dönebilir. Siyahken beyaz, beyazken siyah olabiliyor. O nedenle toplumun davranışı, kısıtlılıkları sonuna kadar uygulaması hayati derecede önemli” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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