Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik'ten umutlandıran immün plazma açıklaması

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik yaptığı açıklamada, koronavirüsle ilgili yüksek ateş ve öksürüğün dışında farklı belirtilerin de olduğunu belirterek, "Hastalık ishal ile seyredebiliyor. Geçenlerde bir yazı vardı. 'Akut karın' dediğimiz, bağırsaktaki tıkanıklıkla seyreden bir tablo açıklanmıştı. Kalp tutumundan bahsediliyor. Kalbin atımını bozduğu yönünde bir şey var. Genel semptomlar belli. Öksürük, ateş ve nefes darlığı belirtileridir. Ben hastalarımda sırt ağrısı olarak çok gördüm. Biraz da buna dikkat etmemiz lazım. Aşırı kas, eklem ve sırt ağrıları bazı hastalarımızda ayak tabanı ağrısıyla gelenler var" diye konuştu.

'EN ÜMİTVAR OLAN İMMÜN PLAZMA'



Prof. Dr. immün plazma tedavisine ilişkin de "Uygulanan immün plazma tedavisi sonuç veriyor diye düşünüyorum. Şu an verdiğimiz bir hasta var. Hastanın durumu daha iyi. Daha iyi oksijen alıyor. Hastamız yüz üstü yatıyor. Bunun faydalı olacağı kanısındayız. Çünkü bu pasif bağışıklama yöntemi. Virüsü bulacak ve verdiğiniz antikorlarla birleşip onları yok edecekler. Zaten iyileşen hastalarda da gördüğümüz budur. Bu da virüs ile savaşması demektir. Antikorla birleşimi bunu yok eder. Bu hastalıkta en ümit var olan şu an immün plazma gözükmektedir" ifadelerini kullandı.