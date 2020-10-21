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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, koronavirüsü yendi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2020 17:39 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel'in, koronavirüse yakalandığı ve tedavi görerek hastalığı yendiği öğrenildi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, koronavirüsü yendi

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, koronavirüse yakalandı. Hastanede Covid-19 yoğun bakım servisinde görev yapan Prof. Dr. Levent Yamanel'in, 15 gün hastanede tedavi görmesinin ardından taburcu olduğu ve test sonucunun negatife döndüğü belirtildi. 1 hafta içinde hastanedeki görevine dönmesi beklenen Prof. Dr. Yamanel, son dönemde Koronavirüs Bilim Kurulu toplantılarına katılmıyordu.

AA

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