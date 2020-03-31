Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal'dan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: İpin ucunun kaçtığı yerler var

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, Türkiye'deki koronavirüs salgınındaki son rakamların kamuoyuyla paylaşılmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Ünal'ın açıklaması şu şekilde:

"Bugün #vaka13531’e yükseldi. Türkiye’de vefat eden toplam vatandaşımız 214. Moral bozmamak gerek. Görünen o ki bu salgın durumu 1-2 ayda bitecek bir olay değil.

İpin ucunun kaçtığı yerler var, o illerde il bazlı sokağa çıkma yasağı şart. Başka türlü salgını önlemek mümkün değil.."

Bugün #vaka13531’e yükseldi. Türkiye’de vefat eden toplam vatandaşımız 214. Moral bozmamak gerek. Görünen o ki bu salgın durumu 1-2 ayda bitecek bir olay değil.

İpin ucunun kaçtığı yerler var, o illerde il bazlı sokağa çıkma yasağı şart. Başka türlü salgını önlemek mümkün değil.. — Prof. Dr. Necmettin ÜNAL (@NecmettinUnal_) March 31, 2020



