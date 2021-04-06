Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, gençlerde vaka artışının 3 nedenini açıkladı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, genç nüfusun aktif vakalar içindeki oranının artmasının 3 nedeni olduğunu söyledi. Gençlerdeki vaka artışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. İlhan, Avrupa'da ve Türkiye'de vakaların arttığını belirtti. İlhan, "Dolaşımın devam etmesi, insanların toplu olarak bir arada bulunmaları. Bir arada bulunmalar, evlerde de olabiliyor, sosyal mekanlarda da olabiliyor. İnsanlar bir araya gelince ister istemez vakalar artıyor. Bir de mutant virüsün bakan beyin ifadesiyle yüzde 75'ten fazla olduğunu düşününce o zaman bulaşın çok daha fazla miktarda olduğunu düşünmek mümkün. Deyim yerindeyse sinerjik etki yapıyor. Hem dolaşım artıyor hem de mutant virüs var olduğu için vakalar artıyor" dedi.

'GENÇ NÜFUSTA VAKA ARTIŞININ 3 NEDENİ VAR'

Prof. Dr. İlhan, vakalardaki yaş dağılımına ilişkin, "Burada vakaların yaş dağılımı değişiyor mu? Şöyle bir algı var, 'Artık koronavirüs gençlerde hastalık yapıyor' diye. Bunu yanılgıya düşmemek için iyi yorumlamak gerekiyor. Biliyorsunuz, 65 yaş üzeri büyüklerimizi aşıladık. Şu anda 60 yaş üzeri aşılama devam ediyor. 65 yaş üzeri büyükler aşılandıkları için enfekte olsalar bile hastalığı hafif geçiriyorlar. Evet, gençlerde daha çok görünüyor, 20 ile 60 yaş arasında. Neden genç nüfus daha çok hasta? 65 yaş üzeri aşılandığı için o yaştaki vatandaşlarımızda hastalık daha az görülüyor. Ayrıca 65 yaş üzeri vatandaşlarımız daha çok evdeler halihazırda. Bunun ötesinde 20 ile 60 yaş arası vatandaşlarımız daha çok dışarıdalar, daha çok dolaşımda bulunuyorlar. Enfekte olma riskleri daha yüksek. Bir de bunlara üçüncü olarak mutant virüs eklediğimizde, dolaşımın da daha fazla olduğunu düşündüğümüzde mutant virüs bunun üzerine sinerjik etki yapıyor. 20 ile 60 yaş arasında daha fazla sayıdaki kişide de hastalık ortaya çıkıyor" diye konuştu.