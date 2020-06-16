Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özkan uyardı: İkinci bir pik noktası yaşayabiliriz

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, normalleşme sürecinin 2'nci haftasında günlük vaka sayılarında yaşanan artışı değerlendirdi. Günlük vaka sayılarının bir süre 800-900'lerde gittiğini hatırlatan Prof. Dr. Özkan, "Salgını kontrol altına almıştık, sağlık personelimiz, hastanelerimiz çok iyi çalışıyordu, işler yolundaydı, vaka sayılarımız azalmıştı, ölümlerimiz azalmıştı ve yeni normal döneme geçiş kriterlerini sağlamıştık. Ancak toplum olarak şunu yapmalıydık; 'bu, yeni bir normal dönem, eski dönem değil, eskisi gibi olmayacağız, üç tane kuralımız var' demeliydik" dedi.

'İKİNCİ BİR PİK NOKTASI YAŞAYABİLİRİZ'



Prof. Dr. Özkan, bu süreçte toplum davranışının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Öbek öbek özellikle bazı illerde vaka artışları oldu. Dikkat ederseniz buralarda taziye ziyaretleri, nişan gibi küçük toplanma aktiviteleri yapıldı. 10 kişinin üzerinde kalabalık ortamlar oluşturmak, bu tür organizasyonlar yapmak uygun değil. Bunları yapmamak lazım. Aslında bizim kendimizi, çevremizi ve dostlarımızı korumak için bu kurallara uymamız gerekiyor. Sosyal mesafe, maske takmak ve el hijyeni çok önemli. Eğer böyle yapmazsak, önemsemezsek, 'bana bir şey olmaz, oğlumun düğününü yapayım, gün sırası bendeydi günümü de yapayım' gibi düşüncelere kapılırsak, şu anda rakamlarda bir artış var, tekrar ikinci bir pik noktası yaşayabiliriz. Yöneticilerimizin de kararıyla yeniden bazı önlemleri almamıza neden olabilir. Toplum olarak biz sorumluluk taşımalıyız. Artık kendi sağlığımızın öz sorumluluğunu taşımalıyız" diye konuştu.