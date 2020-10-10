Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Koronavirüs salgınının sonlanması 2022'ye bile sarkabilir

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, hastalığı atlatan kişinin tekrar koronavirüse yakalanma ihtimali ile ilgili olarak, “Kovid-19 enfeksiyonunun son aylarda tekrar yakalanabildiğine dair artık elimizde veriler var. Hastalık şu an 10. ayında, bilgiler yeni birikiyor. Doğrusu bu soru hep soruluyordu. Arada kesin bir kanıtı olmayan vakalar vardı ama geçtiğimiz ay Hong Kong’da ardından Amerika’da iki vaka görüldü. Bunlar belgelerle ortaya konuldu ve aynı zamanda bunlar bilimsel dergilerde yayınlandı. Bu anlamda hem ülkemizden hem de yurt dışından gözlemler bu hastalığa yeniden yakalanmanın mümkün olduğunu ortaya koyuyor. Bunun sıklığı konusunda, hangi aylardan sonra olacağı konusunda görüldüğü kadarıyla birinci aydan sonra da olabiliyor üçüncü aydan sonra da olabiliyor” dedi.

Hastalığa ikinci kez yakalananlardaki belirtiler hakkında konuşan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, “Doğrusu bu konuda farklı gözlemler var. Bu iki vakadan birisine bakacak olursak, Hong Kong vakasında ilk olarak belirtiler vardı. İkinci tespitte ise belirtiler yoktu havaalanındaki tarama esnasında bu ortaya çıktı. Farklı bir virüs olduğu ve şahsın PCR’ının pozitif olduğu görüldü. İkinci vakada ise birinciye göre belirtiler daha fazlaydı. Anektodal vakalar dediğimiz gözlemlerde, bazı hastaların ikinci tekrarı daha ağır geçirdiği söyleniyor. Diğer yandan da Hong Kong vakası gibi daha hafif geçirdiği söyleniyor. O açıdan bu konuda birikecek yeni vakalara göre bir gözlem ortaya konacak. Kovid-19’un çok farklı seyri, çok farklı klinik bulguları ve kişiler arasındaki seyir farklılığı büyük bir ihtimalle de bu tekrar enfeksiyonda da gözükecek” diye konuştu.