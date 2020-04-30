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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Türkiye, koronavirüs vaka sayısında plato çizmeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 22:24 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, 30 Nisan koronavirüs rakamlarını değerlendirdi. Türkiye'deki verilerin iki haftadır düşüş eğiliminde olduğunu belirten Prof. Dr. Recep Öztürk, "Türkiye vaka sayısında plato çizmeye başladı. Sevindirici gelişmelerin başında iyileşen hasta sayılarımızın oranı geliyor" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Türkiye, koronavirüs vaka sayısında plato çizmeye başladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, katıldığı bir canlı yayında 30 Nisan koronavirüs tablosunu değerlendirdi.

"TÜRKİYE BİR PLATO ÇİZMEYE BAŞLADI"

Türkiye'deki verilerin yaklaşık 2-2.5 haftadır düşüş eğiliminde olduğunu belirten Recep Öztürk, "Bu rakamlar daha önceki günlerin rakamlarıyla kıyaslanıyor. Ama yaklaşık bir haftadır ise daha anlamlı düşüşler yaşıyoruz. Günler içinde küçük dalgalanmalar, küçük farklar olsa bile bu düşüşler devam ediyor. Türkiye bir plato çizmeye başladı. Çok sevindirici gelişmelerin başında iyileşen hasta sayılarımızın oranı geliyor. Bu hızla artıyor. Dünya ortalamasına baktığımız zaman yüzde 30'u biraz aşan bir rakam var ve biz bunu hızlı bir şekilde aştık" ifadelerini kullandı.

"İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZDA BÜYÜK ARTIŞ VAR"

Prof. Dr. Recep Öztürk, hem yoğun bakımda hem de ventilatöre bağlanan hasta sayısında ciddi bir azalmanın olduğunu belirterek, "İyileşme oranlarımızda neredeyse yarı yarıya doğru bir gidiş var. Bu başarının temelinde ekip halinde çok iyi, fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımızın etkisi var. Tabi ilaçların çok önceden temin edilmiş olması bunların algoritmalarının belirlenmiş olması, Türkiye'nin ortak bir sorumlulukla bu tedaviyi belirlemiş olması ve bu tedavilerin gerçekten çok erken veriliyor olması önemli etkenlerden" diye konuştu.

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PLATO NEDİR?

Plato dönemi vaka artış ve ölüm artış hızının duraklamaya girdiği, stabilleşmenin başladığı dönem.

Koronavirüs vaka sayılarında plato çizimi terimi, yukarı doğru giden grafik çizgisinin yatay şekilde seyretmesidir. Plato aşaması hızla yükselen bir grafikte yükselişin durduğu ve yatay seyre geçildiğini gösteren tabloya denir.

Yayla (plâto) yüksek yerlerdeki derin akarsu vadileriyle yarılmış yüksekte kalan düz arazi şeklidir. Bu coğrafi benzetmeden dolayı plato çizimi denmektedir.

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