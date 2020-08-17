HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş'tan 'grip aşısı' önerisi: Ölüm riskini azaltacaktır

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş'tan 'grip aşısı' önerisi: Ölüm riskini azaltacaktır

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.08.2020 13:16 | Son Güncelleme

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, koronavirüs ve gribin aynı anda bulaştığı hastalara grip aşısı yapılabileceğini söyledi. Metintaş, "Grip aşısı, koronavirüs ile bağlantılı bir aşı değil ama ölüm riskini azaltacaktır" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş'tan 'grip aşısı' önerisi: Ölüm riskini azaltacaktır

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, yaptığı yazılı açıklamada, kabul edilebilir bir aşının, virüsün insana bulaştığında hastalık yapma etkisini azaltacak, ortadan kaldıracak nitelikte olması gerektiğini vurguladı.

Tüm insanların sorunsuz kullanabileceği aşılar için güven verici çalışmalar yapıldığını belirten Metintaş, aşıların seri üretime geçip kullanılabilir olmasının ise vakit alacağına işaret etti.

Grip aşısının koronavirüse (Covid-19) karşı etkili olmadığına değinen Metintaş, "Grip aşısı Covid-19 sırasında kullanılabilir. Grip ile Covid-19 aynı anda geliştiyse, influenzanın hafif geçmesini, ölüm riskinin azalmasını sağlamak, böylece iki hastalığın neden olacağı ortak ölüm riskinin azaltılması için grip aşısı olabiliriz. Bu nedenle Covid-19 sırasında grip aşısı, insanlarla teması fazla olan herkese tavsiye edilmeli" değerlendirmesinde bulundu.

"EN İYİ AŞI MASKE VE SOSYAL MESAFE"

Metintaş, dünyada hala tüberküloz aşı yenilenmesi, difteri, tetanos, inaktif polyo aşıların geliştirilmeye çalışıldığını aktardı.

Özellikle Covid-19 endişesi yüksek olan kişiler arasında grip aşısının yaygın biçimde konuşulmaya başlandığını kaydeden Metintaş, şu ifadeleri kullandı:

"Grip de virüs nedenli bir hastalıktır, kişiden kişiye hava yoluyla kolay geçer. Grip, esas olarak yaşlılarda ve bağışıklık sistemini etkileyen kronik hastalığı olan kişilerde ölüme neden olur. Bu süreçte örneğin bankacılara, öğretmenlere, sağlık personeline grip aşısı yapılabilir. Grip aşısı, Covid-19 ile bağlantılı bir aşı değil fakat iki hastalığın aynı anda bulaşması ihtimalindeki ölüm riskini azaltacaktır. Dönem itibarıyla en iyi aşı maske ve sosyal mesafe. Tüm dünyanın kabul gördüğü bir aşı bulunana dek, insanların bu pandemiden korunmak için belirtilen kurallara uyması şart."

(AA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYeni aşka yelken açmıştı! Böyle görüntülendiYeni aşka yelken açmıştı! Böyle görüntülendi
Akıllı saatler kalp hastalarına faydadan çok zarar mı veriyor?Akıllı saatler kalp hastalarına faydadan çok zarar mı veriyor?
Koronavirüs aşısı ne zaman Türkiye'ye gelecek?Koronavirüs aşısı ne zaman Türkiye'ye gelecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?'
'Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?'
Nefes verdiği oğlu hayata tutunamadı
Nefes verdiği oğlu hayata tutunamadı
Fenerbahçe sezonun bombasını patlattı!
Fenerbahçe sezonun bombasını patlattı!
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
Kütahya’da 65 yaş ve üstüne kısıtlama
Kütahya’da 65 yaş ve üstüne kısıtlama
Parkta otururken öldü! 'Morardığını görünce...'
Parkta otururken öldü! 'Morardığını görünce...'

İlginizi Çekebilir

Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
“1 hafta boyunca her sabah limonlu su içtim ve işte sonuçları”
“1 hafta boyunca her sabah limonlu su içtim ve işte sonuçları”
Dudak şişmesi : Neden olur, nasıl geçer?
Dudak şişmesi : Neden olur, nasıl geçer?
Hemen adet olmak için ne yapılabilir, işte en etkili yöntemler!
Hemen adet olmak için ne yapılabilir, işte en etkili yöntemler!
Tarlusal Ne İçin Kullanılır? Kaç Günde Adet Yapar?
Tarlusal Ne İçin Kullanılır? Kaç Günde Adet Yapar?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Oturarak çalışanlar için önemli uyarı! Uzmanlar, risklerini açıkladı...
Oturarak çalışanlar için önemli uyarı! İşte riskleri
Uzun süre ekrana bakanlara önemli uyarı! Zararları saymakla bitmiyor!
Uzun süre ekrana bakanlara önemli uyarı!
Akıllı saatler kalp hastalarına faydadan çok zarar mı veriyor?
Akıllı saatler kalp hastalarına faydadan çok zarar mı veriyor?
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 il sağlık müdürlüğüne 'PCR testi' yazısı
81 il sağlık müdürlüğüne 'PCR testi' yazısı
Söğüt kabuğunun faydalarına çok şaşıracaksınız! Bel ve baş ağrısı, kalp krizi riski...
Söğüt kabuğunun faydalarına çok şaşıracaksınız!
Bu faktörler ödem oluşumuna sebep oluyor! Dikkatli olmazsanız...
Bu faktörler ödem oluşumuna sebep oluyor! Dikkatli olmazsanız...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.