Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'tan kritik uyarı: Önümüzdeki haftalar...

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

İşte Yavuz'un paylaşımları:

Kitlesel hareketlerin artışı, Covid-19 sayısında artışla doğru ilişkili.

Önümüzdeki haftalar herkes kendisine çok daha fazla dikkat etsin, mümkünse kalabalıklara ve kapalı ortamlara girmesin, bu ortamlarda maskesiz durmasın, diğer insanlarla mesafesini korusun ve bol bol ellerini yıkasın.

Önümüzdeki haftalar herkes kendisine çok daha fazla dikkat etsin, mümkünse kalabalıklara ve kapalı ortamlara girmesin, bu ortamlarda maskesiz durmasın, diğer insanlarla mesafesini korusun ve bol bol ellerini yıkasın. — Serap Şimşek Yavuz (@serapsimsekyvz) August 3, 2020



