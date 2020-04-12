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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü canlı yayında açıkladı: Kırılma sağlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 08:59 | Son Güncelleme

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada "Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir evrilmenin, kırılmanın olduğunu görebiliyoruz. Genel olarak bakıldığında salgının kontrol altında olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü canlı yayında açıkladı: Kırılma sağlandı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 11 Nisan cumartesi gününe ait açıkladığı vaka sayılarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Özlü, "Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir evrilmenin kırılmanın olduğunu görebiliyoruz" sözleriyle güzel haberi verdi.

"SALGININ KONTROL ALTINDA OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ"

"Günlük vaka sayılarındaki artış eski kadar değil" diyen Özlü, "Baktığımız zaman ölüm oranlarımız düşük, önceki verilerle uyumlu. Yoğun bakım ve ya yapay solunum cihazına bağlanma ihtiyacı duyan hastalarımızdaki artış minimal... İyileşen hastalarımızın oranı artıyor. Test sayılarımızın artmasına rağmen testte pozitif çıkan kişilerin oranı olumlu, bulaşma açısından... Genel olarak bakıldığında salgının kontrol altında olduğunu söyleyebiliriz. İtaya'yı, İspanya'yı Fransa'yı İngiltere'yi ABD'yi gözden geçirirseniz Türkiye'nin böyle olmadığını hemen herkes görüyor. İnşallah ileride de böyle olmamak için çaba sarfetmemiz gerekiyor. Hep birlikte ulusça dayanışma ile aklın ve bilimin ışında yürürsek bu süreçten en az hasarla en az bedel ödeyerek kurtulabiliriz." ifadelerini kullandı.

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