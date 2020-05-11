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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den korkutan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 19:09 | Son Güncelleme

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüsle ilgili olası senaryoları paylaştı. Özlü, "Aşı bulununcaya kadar dalgalar şeklinde yayılmaya devam edebilir. Tedbirlerle kontrol altına alınıp sonra gevşeme olduğunda tekrar ikinci dalga, üçüncü dalga yaşanabilir" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den korkutan açıklama

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgınla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"Virüsün bulaştırıcılığı azalıyor mu?, Kendi kendine salgın duracak mı?, En iyi ve en kötü senaryolar neler?" sorularına yanıt veren Prof. Dr. Özlü, "Koronavirüs aşısı bulununcaya kadar dalgalar şeklinde yayılmaya devam edebilir. Tedbirlerle kontrol altına alınıp sonra gevşeme olduğunda tekrar ikinci dalga, üçüncü dalga yaşanabilir ta aşısı bulunup toplumun, insanlığın yüzde 60-70'i bu aşıyla aşılanıncaya kadar böyle dalgalanmalarla gidebilir." şeklinde konuştu.

"VİRÜS ÜZERİNE YAPILMIŞ BİR ÇALIŞMA VAR"

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Özlü, şunları söyledi: "Herkesin merak ettiğin bu salgın biter mi, ne zaman, nasıl biter yoksa böyle devam edecek mi? Bunu merak ediyoruz. Bu sorunun kesin ve net bir cevabı yok henüz daha. Birtakım varsayımlar, olasılıklar, gözlemler ve deneysel çalışmalar var. Bunlardan yola çıkarak bir olasılığı dile getirebiliriz. Öncelikle iyimser olasılıklardan başlayacak olursak eskiden beri herkesin sorduğu, merak ettiği olasılık, yaz gelince salgın biter mi, evet böyle bir olasılık var. Yaz gelince salgın bitebilir. SARS'ta öyle olmuştu biliyorsunuz. Tabi bu virüsün geçirdiği mutasyonel değişikliğe bağlı olarak yayılmasının durması anlamına geliyor. Arizona Üniversitesi'nde virüs üzerinde yapılmış bir çalışma var. Ciddi bir genetik mutasyonun ortaya çıktığına ortaya koymuşlar."

"İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ DALGA YAŞANABİLİR"

Özlü koronavirüs aşısının bulunmasının elzem olduğunu belirterek,"Aşı bulununcaya kadar dalgalar şeklinde yayılmaya devam edebilir. Tedbirlerle kontrol altına alınıp sonra gevşeme olduğunda tekrar ikinci dalga, üçüncü dalga yaşanabilir ta aşısı bulunup toplumun, insanlığın yüzde 60-70'i bu aşıyla aşılanıncaya kadar böyle dalgalanmalarla gidebilir." dedi.

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