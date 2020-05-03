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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2020 23:28 | Son Güncelleme

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sokağa çıkma yasağı sonrası oluşan kalabalıklara dikkat çekti. Pazartesi gününü işaret eden Özlü, "İnsanlar 'Sokağa çıkma yasağı bitti, her şey normale döndü. Öyleyse dışarı çıkabiliriz. Gezip dolaşabiliriz' diye düşünüyorlar. Bu yanlış. Virüs hala var. Virüs aramızda dolaşıyor. Salgın devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den önemli açıklamalar

CNN Türk canlı yayınına katılan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Covid-19 süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Salgında vaka sayısının 11 Nisan'da zirveyi gördüğünü söyleyen Özlü, bu tarihten itibaren salgının düşüşe geçtiğini söyledi. Özlü, "Eğer tabii yeniden tabloyu bozacak bir durum olursa bu 11 Nisan'daki sayıyı aşar ve ikinci bir pik yaşarız. Böyle bir ihtimal var." dedi.

PAZARTESİYE DİKKAT

"İkinci dalga ihtimali tamamen toplumun duruma verdiği tepkiyle ilişkili" diyen Özlü, "3 gündür temas kesilmiş durumda. Sokağa çıkma yasağının etkilerini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yarın itibariyle ne olur göreceğiz. Çünkü üç gündür yasağın ardından insanlar 'Sokağa çıkma yasağı bitti, her şey normale döndü. Öyleyse dışarı çıkabiliriz. Gezip dolaşabiliriz' diye düşünüyorlar. Bu yanlış. Virüs hala var. Virüs aramızda dolaşıyor. Salgın devam ediyor." ifadelerini kullandı.

BAYRAMDA İKİ ÖNEMLİ RİSK VAR

Normalleşma adımlarıyla ilgili bilgiler veren Özlü, "Bayramda iki tane önemli risk var. Bir tanesi bayram namazı riski. Bu riskin ortadan kaldırılması lazım. İkincisi de bayramlaşma. Bizim geleneklerimizde büyüklerimizi ziyaret ederiz. Bu da çok büyük risk içeriyor. Bayramlaşmaların eskisi değil yeni duruma göre yapılması gerekiyor." dedi.

DÜĞÜNLER ÇOK RİSKLİ

Yazın gelmesiyle gözlerin çevrildiği düğünlere ilişkin de konuşan Özlü, "Eskisi gibi düğünler yapmak çok riskli. Düğünlerde sosyal mesafeyi korumak mümkün değil. 2-3 hafta içinde hiç vaka olmayan bir durumla karşılaşırsak tekrar değerlendirme yapılabilir." şeklinde konuştu.

65 YAŞ KISITLAMASI ESNETİLEBİLİR

Özlü, 65 yaş kısıtlamasının esnetilebileceğini de sözlerine ekledi.

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