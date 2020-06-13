Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den önemli açıklamalar

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından artan vaka sayısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Tevfik Özlü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İki gündür günlük olgu sayımızda artış var. Bu bir uyandırma alarmı. “Salgın bitti, tehlike geçti, eski günlere döndük” gibi davranmaya devam edemeyiz. Virüs tedbirsizliği affetmiyor. Salgın kaldığı yerden devam etmek etmek için fırsat kolluyor.

Bazılarımızın tedbirsizliğinin faturasını hepimiz ödüyoruz. Bu mücadeleyi hep birlikte yürütmek zorundayız.

"HİÇBİRİMİZ GÜVENDE DEĞİLİZ"

Memleketinize, köyünüze, baba ocağınıza döndüğünüzde eski alışkanlıklarınızı tekrarlamayın. Akrabalarınız, büyükleriniz, komşularınızla temas, el öpme, sarılıp, kucaklaşmaktan sakının. Ortak yemek, kahvaltı ve partilerden kaçının. Onları ve kendinizi tehlikeye atmayın.

SON 24 SAATTE BİN 459 YENİ VAKA

Nişan, söz, sünnet, taziye, asker uğurlama gibi törelerimizi eskisi gibi değil; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak ve yeni normlara göre yapalım.