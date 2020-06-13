HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den önemli açıklamalar

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2020 21:43 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İki gündür günlük olgu sayımızda artış var. Bu bir uyandırma alarmı. 'Bana bir şey olmaz' demeyin. Herkese olan size de olabilir. Siz de herkes gibisiniz. Hiçbirimiz güvende değiliz. Virüs içimizden birilerinde dolaşmaya devam ettikçe, hepimiz tehdit altında olacağız." ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den önemli açıklamalar

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından artan vaka sayısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Tevfik Özlü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İki gündür günlük olgu sayımızda artış var. Bu bir uyandırma alarmı. “Salgın bitti, tehlike geçti, eski günlere döndük” gibi davranmaya devam edemeyiz. Virüs tedbirsizliği affetmiyor. Salgın kaldığı yerden devam etmek etmek için fırsat kolluyor.

Bazılarımızın tedbirsizliğinin faturasını hepimiz ödüyoruz. Bu mücadeleyi hep birlikte yürütmek zorundayız.

"HİÇBİRİMİZ GÜVENDE DEĞİLİZ"

Memleketinize, köyünüze, baba ocağınıza döndüğünüzde eski alışkanlıklarınızı tekrarlamayın. Akrabalarınız, büyükleriniz, komşularınızla temas, el öpme, sarılıp, kucaklaşmaktan sakının. Ortak yemek, kahvaltı ve partilerden kaçının. Onları ve kendinizi tehlikeye atmayın.

SON 24 SAATTE BİN 459 YENİ VAKA

Nişan, söz, sünnet, taziye, asker uğurlama gibi törelerimizi eskisi gibi değil; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak ve yeni normlara göre yapalım.

"Bana bir şey olmaz" demeyin. Herkese olan size de olabilir. Siz de herkes gibisiniz. Hiçbirimiz güvende değiliz. Virüs içimizden birilerinde dolaşmaya devam ettikçe, hepimiz tehdit altında olacağız. Bu kolektif bir mücadele. Birbirimizi uyaralım."
tevfikozlu


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDamla Ersubaşı'dan üçüncü çocuk açıklamasıDamla Ersubaşı'dan üçüncü çocuk açıklaması
Süper On Numara çekiliş sonuçları belli olduSüper On Numara çekiliş sonuçları belli oldu
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Hastaneden eve döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Hastaneden eve döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Esra Erol'da şok! Evlendiği gece eşinin 8 aylık hamile olduğunu öğrendi

Esra Erol'da şok! Evlendiği gece eşinin 8 aylık hamile olduğunu öğrendi

Dünyaca ünlü şarkıcı Türk çıktı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Türk çıktı!

Vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Bir ilde daha girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı

Bir ilde daha girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Koronavirüslü hasta hemşirelere saldırdıktan sonra 3. kattan düştü

Koronavirüslü hasta hemşirelere saldırdıktan sonra 3. kattan düştü

'Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiasına yanıt

'Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiasına yanıt

Diğer Haberler
Cezaevi firarisi iki gün boyunca terör estirdi! Geçtiği her yerde dehşet saçtı

Cezaevi firarisi iki gün boyunca terör estirdi! Bilanço korkunç

13 Haziran 2020 Süper On Numara çekiliş sonuçları sorgula

Süper On Numara çekiliş sonuçları belli oldu

İzmir'de feci kaza! Cadde savaş alanına döndü

İzmir'de feci kaza! Cadde savaş alanına döndü

Yemeği yiyen fenalaştı! 2'si çocuk tam 10 kişi birden

Art arda fenalaşmaya başladılar! 2'si çocuk tam 10 kişi birden

Dolandırıcılığın adı bioenerji seansı! Lüks villaları kiralayıp...

Dolandırıcılığın adı bioenerji! Lüks villaları kiralayıp...

Doğadan toplanması yasak! Salep soğanıyla yakalanan 2 kişiye 147 bin 494 lira ceza kesildi

Bu çiçeği koparan yandı! Tam 147 bin 494 lira ceza kesildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.