Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den sıcak hava açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Afrika'dan gelen sıcak havanın tüm yurtta etkili olacağını duyurmasının ardından Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Özlü, hafta sonu artacağı düşünülen hava sıcaklıklarının koronavirüsü bulaştırma olasılığını zayıflatacağını söyledi.

Prof. Dr. Özlü'nün açıklamasından satır başları:

"Haftasonu çöl sıcakları geliyor. Sıcaklığın artması, nemin azalması ve güneş ışığındaki ultraviyole virüsün bulaşmasını zorlaştıracaktır. Yine D vitamini sentezimiz artacak, bu da bağışıklık sistemimizi daha da güçlü kılacaktır.

Ancak sıcak hava da sağlığımız için bazı riskler taşımakta. Özellikle bebekler, yaşlılar, kronik böbrek, kalp ve akciğer hastalığı ya da yüksek tansiyonu olanlar, sıcak havalardan çok daha fazla etkilenebilmekte.Sıcak ve güneş çarpmaları yaşanabilir.

Özellikle, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında, güneş altında ve yeterli hava akımı olmayan kapalı alanlarda kalınmamalı; ev ve işyeri gibi kapalı alanlar havalandırılmalı; aşırı efor gerektiren işlerden uzak kalınmalı.