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  4. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den sıcak hava açıklaması

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den sıcak hava açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 13:26 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, hafta sonu tüm yurtta etkili olması beklenen sıcak havanın virüsün bulaşma hızını düşüreceği söyledi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den sıcak hava açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Afrika'dan gelen sıcak havanın tüm yurtta etkili olacağını duyurmasının ardından Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Özlü, hafta sonu artacağı düşünülen hava sıcaklıklarının koronavirüsü bulaştırma olasılığını zayıflatacağını söyledi.

Prof. Dr. Özlü'nün açıklamasından satır başları:

"Haftasonu çöl sıcakları geliyor. Sıcaklığın artması, nemin azalması ve güneş ışığındaki ultraviyole virüsün bulaşmasını zorlaştıracaktır. Yine D vitamini sentezimiz artacak, bu da bağışıklık sistemimizi daha da güçlü kılacaktır.

Ancak sıcak hava da sağlığımız için bazı riskler taşımakta. Özellikle bebekler, yaşlılar, kronik böbrek, kalp ve akciğer hastalığı ya da yüksek tansiyonu olanlar, sıcak havalardan çok daha fazla etkilenebilmekte.Sıcak ve güneş çarpmaları yaşanabilir.

Özellikle, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında, güneş altında ve yeterli hava akımı olmayan kapalı alanlarda kalınmamalı; ev ve işyeri gibi kapalı alanlar havalandırılmalı; aşırı efor gerektiren işlerden uzak kalınmalı.

Bol su, tuzlu ayran, maden sodası tüketilmeli; alkol ve sigaradan uzak durulmalı; ağır, yağlı yemeklerden ve tıka basa yemekten kaçınılmalı. Oruç tutanlar terlememek ve sıvı kaybetmemek için çok dikkat etmeli; iftarla sahur arasında bol sıvı almalı.

Sentetik ve dar giyecekler yerine; pamuklu, ipek veya ketenden bol ve rahat kıyafetler tercih edilmeli; şapka ve güneş gözlüğü takılmalı.

Sıcak çarpmasında halsizlik, bitkinlik, baygınlık, aşırı terleme, bulantı ve baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, ateş gibi belirtiler ortaya çıkar.

Bu durumda kişi hemen soğuk klimalı bir ortama veya vantilatör karşısına taşınmalı; üstü ıslak çarşafla örtülüp, klima maksimum soğukluk ve hızda çalıştırılmalı. Hastaya buzlu su banyosu yapılabilir. Hasta için 112 aranıp acilen hastaneye kaldırılmalı."


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