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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'ye şaşırtan soru: Virüs duman yoluyla da mı bulaşıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 23:07 | Son Güncelleme

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Haber Global'in konuğu oldu. Prof. Dr. Özlü'ye bir izleyicinin tarafından sorulan soru ise şaşkınlık yarattı. Prof. Dr. Özlü izleyicinin "Nargile kafelerin açılış tarihi belli değil, bunun sebebi ne? Virüs duman yoluyla da mı bulaşıyor?" sorusuna "Nargile üzerinde yapılan çalışmalarda çok fazla mikroorganizma ve bulaşın olduğunu görüyoruz" şeklinde cevap verdi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'ye şaşırtan soru: Virüs duman yoluyla da mı bulaşıyor?

Haber Global ekranlarında yayınlanan ve Aytaç Kurnaz'ın sunduğu 'Uzmanına Sorun' programının bu akşamki konuğu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü oldu. Programda Prof. Dr. Özlü'ye bir seyirci tarafından sorulan soru ise şaşkınlık yarattı.

"VİRÜS DUMAN YOLUYLA DA MI BULAŞIYOR?"

Prof. Dr. Özlü, bir izleyicinin, "Nargile kafelerin açılış tarihi belli değil, bunun sebebi ne? Virüs duman yoluyla da mı bulaşıyor?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Nargile, pek çok kişinin değişimli olarak kullanması nedeniyle riskli. Her ne kadar temizleniyorsa da riskli. Bu sebeple bu tedbir alınmış olabilir. Çünkü nargile üzerinde yapılan çalışmalarda çok fazla mikroorganizma ve bulaşın olduğunu görüyoruz.

Kovid-19 öncesinde de böyle çalışmalar var. Nargile çok sağlıklı bir enstrüman değil. Onu kullanırken sizden önce kimlerin kullandığını bilemiyorsunuz. Neler saçtığını, nasıl mikroorganizmaların biriktiğini görmeniz mümkün değil. Nargile kendisi de zaten sağlık açısından büyük bir risk. Şu dönemde belki onlar dikkate alınarak risk fazla görüldüğü için geciktirilmiş olabilir diye düşünüyorum ben."

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