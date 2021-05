Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova: Kalabalıklar oldukça daha çok kapanma görürüz

Vakaların hala yüzde 80'inin asemptomatik ya da çok hafif geçirdiğini, yüzde 15 kadarının hastanede olduğunu söyleyen Prof. Dr. Taşova, "Aşı olanlar özellikle çok hafif geçiriyor. Sonunda bir daha enfeksiyon olabiliyor ama çok hafif geçirmeleri aşının en büyük yararıdır. Ülkemizde de çok yaygın olan İngiliz varyantına aşıların hepsi etkili oluyor. Bu önemli bir avantajımız. Bu avantajımızı değerlendirirken aşılama hızının artırılması, maske, mesafe, hijyenin devam ettirilmesi ve ortada dolaşan virüs yükünün azaltılması hedeftir" diye konuştu.

"HASTANEYE YATIŞLARIN ÖNEMLİ KISMI 50 YAŞ ALTI"

Türkiye'de vakaların yüzde 80'inde görülen İngiltere varyantının öldürücülük potansiyelinin olduğunu, ancak çok da ağır seyretmediğini kaydeden Prof. Dr. Taşova, yayılım özelliği fazla olan bu varyantın farklı mutasyonlarla birlikte daha da ağırlaşma tehlikesinin her zaman var olduğunu vurguladı. Bu nedenle 50 yaş altı grubunun aşılanmasının çok hızlı olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Taşova, "Çünkü bize yatan, zatürresi olan ya da yoğun bakıma götürdüğümüz hastalarımızın önemli bir kısmının ya aşısı yok ya da 50 yaş altında olan kişiler. İngiliz varyantının da yayılma özelliği fazla olduğu için aşılanmadıkları takdirde ister istemez bir şekilde bu virüsle karşılaşacaklar. Hemen her aşının yüzde 70 ila 95 arasında etkinliği var. Aşılar arasında bir fark olduğunu şimdilik düşünmüyoruz. Ben aşı taraftarıyım. Pandemideyiz, çünkü, bir an önce aşılanmak gerekiyor" şeklinde konuştu.