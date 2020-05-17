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  4. Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2020 20:01 | Son Güncelleme

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda alışveriş konusunda vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Alışveriş veya ödeme kuyruğunda 2 metre mesafenin önemine dikkat çeken Tevfik Özlü, "Acele etmeden, sabırlı beklemeliyiz; maskemiz usulüne uygun şekilde takılı olmalı" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, alışveriş sırasında yapılması gerekenler konusunda vatandaşlara hayati uyarılarda bulundu.

"Pandemi döneminde mahallemizdeki marketi, bakkalı, manavı, esnafı yeniden keşfettik" diyen Tevfik Özlü, AVM'lere, büyük, kapalı, klimatize mağazalara kıyasla doğal havalandırmanın olduğu, fazla kalabalığın oluşamayacağı yerlerde insanların kendilerini daha güvende hissettiğini söyledi.

"ÖNÜMÜZDEKİNİ 2 METRE MESAFEDEN İZLEMELİYİZ"

Alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Semt pazarlarına, marketlere, mağazalara girer çıkarken, alışveriş sırasında veya kasada ödeme kuyruğunda tek sıra olarak kalabalıklaşmadan, önümüzdekini 2 metre mesafeden izleyip, acele etmeden, sabırlı beklemeliyiz; maskemiz usulüne uygun şekilde takılı olmalı" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL MESAFEYİ KORUMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Tevfik Özlü, paylaşımının devamında, "Sokakta, kaldırımda yürürken diğer kişilerle yakınlaşmamak, sosyal mesafeyi korumak, sabırlı olmak, başkalarına saygı göstermek hem kendimiz hem de diğer insanların sağlığı için çok önemli" ifadelerini kullandı.

ozlu


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