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  4. Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den yeni açıklama: Virüs affetmiyor

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den yeni açıklama: Virüs affetmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 21:18 | Son Güncelleme

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenlerini açıkladı. Özlü, "Virüs affetmiyor. Pusuya yatmış bekliyor. En küçük tedbirsizlikte hemen başını kaldırıyor. Çok dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den yeni açıklama: Virüs affetmiyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından yeni vaka sayısındaki iki günlük artışın nedeniyle ilgili açıklama yaptı.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, şu ifadeleri kullandı:

Evvelki gün yeni olgu sayımız 1614; dün 1832; bugün ise 2253.

İki günlük artışın nedeni 4 günlük sokağa çıkış yasağının ardından pazartesi ve salı günleri sokaklarda, pazarlarda, marketlerde gözlediğimiz kalabalıklaşma.

Virüs affetmiyor. Pusuya yatmış bekliyor. En küçük tedbirsizlikte hemen başını kaldırıyor. Çok dikkatli olmalıyız.

Zorunlu olmadıkça evden çıkmamalıyız, temastan kaçınmalıyız, sosyal mesafeyi korumalıyız, maskeyi usulüne uygun olarak kullanmalıyız, yüzey temizliğine, el hijyenine ve kapalı ortamların havalandırılmasına dikkat etmeliyiz.

Gevşemek, “bu iş bitti” zannedip, eski rutinimize dönmeye çalışmak çok büyük hata olur. Virüsle birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Kontrollü sosyal hayata alışmalıyız.

İhtiyaçlarımızı tedbirlere uyarak karşılayalım ama gerekli değilse evden çıkmayalım. İftar davetine, taziye ziyaretine, komşuya çay içmeye gitmeyelim.

tevfikozlu

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