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Bilim Kurulu üyesi Tezer: Ülkemize has mutasyonların olduğunu biliyoruz

14.02.2021 14:41 | Son Güncelleme:
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Bilim Kurulu üyesi Tezer: Ülkemize has mutasyonların olduğunu biliyoruz

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.

Dr. Hasan Tezer Türkiye'ye özgü koronavirüs mutasyonları olduğunu söyledi. Tezer, mutasyonların özellikleri konusunda çalışmalar yapılacağını belirtti.Tüm dünyayı etkisi altına alan yen tip koronavirüsün (Sars-Cov-2) varyantları çoğalırken, mutasyona uğrayan virüsle ilgili yeni bir açıklama da Türkiye'den geldi.

Dr. Hasan Tezer, DHA'ya yaptığı açıklamada Türkiye'de şu anda 400 civarında insanın mutasyonlu virüs ile enfekte olduğunu söyledi.

Tezer, "Güney Afrika ve İngiltere varyantlarınınolduğunu biliyoruz. Ülkemize has mutasyonların olduğunu da biliyoruz ama ülkemizdeki varyantlarının nasıl etki edeceğini bilmiyoruz. Yakın bir zamanda da bu mutasyonların özellikleri yapılan çalışmalar sonucu açıklanacaktır" dedi.

"Mutasyonlu tip Avrupa'da baskın olacak"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da görülen mutasyonların tüm dünyada sorun teşkil etmeye başladığını ve nisan ayının sonuna kadar mutasyonlu virüsün Avrupa'da baskın tip olacağını kaydetti.

"Eğer bir an önce mutasyonlu virüsün artışını durduramazsak daha farklı mutasyonlar meydana gelecektir" diyen Prof. Dr. Tezer, şöyle konuştu: "Ülkemizde de bir bölgede vaka artışları oluyorsa, Türkiye'de tespit edilen o mutasyon bir bölgede daha fazla görülüyorsa, 'laboratuvarda yapılmış çalışmalar sonucuna göre Türkiye'de gelişmiş mutasyonda daha kolay bulaşma özelliğine sahip' diyebileceğiz. Ama ülkemizde şu an mutasyondan vaka artışlarının olmadığını söyleyebiliriz. Şu an tam etkilenmiş durumda değiliz ama etkilenmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Veriler şubatın ortasından sonra bunun olabileceğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Almanya sınır kontrollerine başladı

Daha önce İngilitere, Güney Afrika ve Brezilya'da koronavirüsün mutasyona uğramış türleri olduğu bildirilmişti. İngiltere'deki virüs varyantının "çok daha hızlı yayıldığını" açıklayan hükümet önlemleri sertleştirmişti. Öte yandan Almanya da koronavirüsle mücadele kapsamında mutasyona uğrayan türlerin yayılmasını engellemek için sınır kontrollerine başlama kararı almıştı. Avusturya'nın Tirol bölgesi ile Çekya sınırında bugün kontrollere başlanırken İtalya da Avusturya'da 12 saatten daha fazla bulunmuş kişiler için negatif Koronavirüs testi ibraz etme ve iki haftalık karantina yükümlülüğü getirdi.

DHA/DW,BÖ/EC

© Deutsche Welle Türkçe

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