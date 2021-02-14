Bilim Kurulu üyesi Tezer: Ülkemize has mutasyonların olduğunu biliyoruz

Dr. Hasan Tezer Türkiye'ye özgü koronavirüs mutasyonları olduğunu söyledi. Tezer, mutasyonların özellikleri konusunda çalışmalar yapılacağını belirtti.Tüm dünyayı etkisi altına alan yen tip koronavirüsün (Sars-Cov-2) varyantları çoğalırken, mutasyona uğrayan virüsle ilgili yeni bir açıklama da Türkiye'den geldi.

Dr. Hasan Tezer, DHA'ya yaptığı açıklamada Türkiye'de şu anda 400 civarında insanın mutasyonlu virüs ile enfekte olduğunu söyledi.

Tezer, "Güney Afrika ve İngiltere varyantlarınınolduğunu biliyoruz. Ülkemize has mutasyonların olduğunu da biliyoruz ama ülkemizdeki varyantlarının nasıl etki edeceğini bilmiyoruz. Yakın bir zamanda da bu mutasyonların özellikleri yapılan çalışmalar sonucu açıklanacaktır" dedi.

"Mutasyonlu tip Avrupa'da baskın olacak"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da görülen mutasyonların tüm dünyada sorun teşkil etmeye başladığını ve nisan ayının sonuna kadar mutasyonlu virüsün Avrupa'da baskın tip olacağını kaydetti.