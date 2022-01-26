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Bilim Kurulu Üyesinden uyarı: Tam bitecek derken...

26.01.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yaptığı yeni bir açıklamayla hem umut verdi hem de uyarılarda bulundu. Koronavirüsün tespit edilen son varyantı Omicron’un hafif geçmesinin bulaşanlarda yeterli bağışıklık sağlamayabileceğini dile getirdi. Bağışıklık gelişmesi için tablonun ağır olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Tevfik Özlü, yeni varyantların ortaya çıkması konusunda da uyarılarda bulundu.

Bilim Kurulu Üyesinden uyarı: Tam bitecek derken...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, uzayan enfeksiyonlar yüzünden yeni varyantların ortaya çıkabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

"NET BİR ŞEY SÖYLEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Salgının seyrine ilişkin net bir şey söylemenin mümkün olmadığını belirten Prof. Dr. Özlü, “Dünyada gerek aşılanma oranları gerek hastalığı geçirilerek kazanılan bağışıklık bu hastalığın daha hafif şekilde seyretmesine yol açtı, diye düşünüyoruz. Beklentimiz tabi bu. Önümüzdeki dönemde omicron dalgasının yavaş yavaş pikini tamamlayıp inişe geçmesiyle birlikte küresel çapta bir sürü bağışıklığının ortaya çıkması. Bunu arzu ediyoruz, bekliyoruz ama tabi bu olmayabilir yani o ihtimal de var" dedi.

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"VİRÜS TAŞIYAN ÇOK SAYIDA KİŞİ VAR"

Özellikle 'Omicron' varyantının hafif hastalık olarak geçirildiği için yeterli bağışıklık sağlamayabileceğini kaydeden Prof. Dr. Özlü, "Çünkü bağışıklığın gelişmesi için de tablonun biraz ağır seyrediyor olması lazım. Hafif seyredenlerde bağışıklık daha zayıf olabiliyor. Yeterince koruyucu olmayabiliyor. Böyle bir durum da var.

"YENİ VARYANTLAR ORTAYA ÇIKABİLİR"

İkincisi yeni varyantlar ortaya çıkabilir. Hala dünyada çok sayıda virüs var virüsü taşıyan kişi var. Dolayısıyla bu kişilerde özellikle immün bağışık olmayan kişilerde immün yetmezlik kişilerde uzayan enfeksiyonlar, yeni hayatlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu bakımdan bu konuda kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ama hepimizin umudu bu sürecin bir an önce bitmesi. Uzun sürdü, yorulduk hepimiz inşallah umut ettiğimiz gibi çıkar” diye konuştu.

(DHA)

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