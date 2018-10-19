İZMİR (AA) - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Bilim olmadan teknoloji olmaz, teknoloji olmadan sanayi olmaz. Yüksek teknoloji alanında üretim yapabilmek için öncelikle temel bilimlerde yoğun araştırmalar yapmalı ve bilgi üretmeliyiz." dedi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Prof. Dr. Erdal Saygın Amfisi'ndeki üniversitenin 2018-2019 akademik yılı açılışına katılan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bilim merkezi, teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi Türkiye hedefi için İYTE gibi araştırma üniversitelerine ihtiyaç olduğunu söyledi.

"Bilim olmadan teknoloji olmaz, teknoloji olmadan sanayi olmaz." diyen Mandal, şöyle konuştu:

"Yüksek teknoloji alanında üretim yapabilmek için öncelikle temel bilimlerde yoğun araştırmalar yapmalı ve bilgi üretmeliyiz. Bu yüzden İYTE, teknoloji üssü kavramının Türkiye'deki çıkış noktası. Uzun zamandır yakından takip ettiğim İYTE, bir akademisyen ve bilim insanı olarak gurur duyduğum bir araştırma üniversitesi."

Mandal, Türkiye'nin bilim, teknoloji ve yenilik alanında hedeflere ulaşma konusunda bir ivme yakaladığını, Ar-Ge faaliyetlerinde atağa geçtiğini söyledi.