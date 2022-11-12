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Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

12.11.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İranlı araştırmacılar çuha çiçeği yağının kadınların cinsel yaşamlarını iyileştirdiğini iddia ediyor. 60 evli kadın üzerinde yapılan araştırma, çuha çiçeği yağından yapılan özel hapları kullandıkran sonra daha iyi ve daha sık orgazm olduğu sonucuna vardır. Aktarlarda satılan çuha çiçeği yağının sadece seks hayatında değil, sağlık için de faydaları var.

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Çuha çiçeği yağının sağlık üzerinde faydaları bilinen bir gerçekti. İranlı bilim insanları yaptıkları yeni bir çalışmayla çuha çiçeği yağının kadınların seks hayatı üzerinde de etkileri olduğunu ortaya çıkardı.

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Çuha çiçeği yağı içerikli bazı ilaçlar menopozdaki kadınların sıcak basmasını hafifletmek için tercih ediliyor. 60 evli kadın üzerinde yapılan bir araştırma, plasebo alanlara kıyasla çuha çiçeği yağından yapılan hapı kullananlara seksle ilgili sorular sordu.

SEKS HAYATINDA ÇUHA ÇİÇEĞİ ETKİSİ

Çuha çiçeği yağından yapılan hapları her gece kullanan kadınlar, sekiz hafta sonrasında cinsel hayatlarının çok daha iyi olduğunu belirtti. Ayrıca, almayan katılımcılardan daha fazla orgazm oldular ve seksten daha çok zevk aldılar.

ÇUHA ÇİÇEĞİ İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Çuha çiçeği yağındaki hormon benzeri etkileri olan bir yağ türü olan prostaglandinin üreme sistemindeki düz kasların kasılmasına yardımcı olarak orgazmı iyileştirebileceğine inanılıyor.

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Çuha çiçeği yağı satan şirketler, sıcak basması, egzama, adet öncesi sendromu (PMS) ve göğüs ağrısı gibi çeşitli rahatsızlıklara yardımcı olabileceğini iddia ediyor.

Akademik dergi Sexologies'de yayınlanan yeni araştırma, Ekim 2020'den Haziran 2021'e kadar kadınların cinsel yaşamlarını izledi.

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