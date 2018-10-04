Bilim şenlikleri kapsamında öğretmenlere eğitici eğitimi veriliyor

1-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen şenlikler kapsamında, öğretmen geliştirme etkinlikleri, proje fuarı ve bilimsel etkinlikler yapılacak. Öğretmen geliştirme etkinlikleri için İstinye Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından öğretmenlere sağlıklı beslenme ve obezite atölyesi, adolesan gelişim atölyesi ile moleküler biyoloji ve genetik atölyesinde dersler verildi.

“ANNELER AZ YENİLEN GIDAYI EN SAĞLIKLI GIDA OLARAK ALGILIYOR”

Türkiye’de ve dünyada çocukluk çağı obezitesinde bir artış olduğunu ve bununla ilgili öğretmenleri destekleyebilmek adına bu atölyeyi açtıklarını dile getiren Kırcalı, “Öğretmenlerimizin en çok problem yaşadığı süreçler beslenme çantalarıyla ilgiliydi. Annelerin genellikle porsiyon kontrolü yapamadıkları, çocukların daha çok yediklerinde daha sağlıklı olduklarını, herhangi bir kısıtlama olmazken yemediği gıdada bir ısrar durumunun söz konusu olduğunu konuştuk. Bununla ilgili olarak sağlıklı menüler nasıl planlanır, tabaklarımız sağlıklı hale nasıl gelir gibi konuları değerlendirdik. Annelere göre çocuğun az yediği gıda genellikle hep en besleyici gıda olarak algılanıyor. Çocuğu sebzeyi tüketmeyi çok sevmiyor ancak anne sebzeyi tüketince daha sağlıklı olacağını düşünüyor” diye konuştu.

“ÖĞRETMENLER SAĞLIKLI BESLENME KONTROLÜ YAPABİLECEK”

Atölye çalışmaları sonrasında öğretmenlere sağlıklı beslenme kontrolü yapabilme yetkisinin kazandırılacağını ifade eden Berkin Özyılmaz Kırcalı, “Okul kantinlerinde de öğretmenlerin ne gibi iyileştirmeler yapabileceğini konuşacağız. Öğretmenlerimiz bu eğitimin sonucunda beraber geçirdikleri süre içerisinde öğrencilerin beslenme çantalarını kontrol edebilecekler, aylık yapmış oldukları veli toplantılarında sağlıklı beslenmeyle ilgili öğrencinin birebir ailesine yapmış olduğu hataları nasıl düzeltebilecekleri konusunda bilgi verebilecekler. Belirli aralıklarla ailelere sağlıklı beslenmenin çocuk gelişimi üzerinde ne gibi etkileri olabildiğini aktarabilecekler” dedi.