İstanbul'un çeşitli okullarından gelen öğrenciler, stantları gezerek deney ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül kazanan çalışmalara, canlandırmalara ve bilim oyuncaklarına yoğun ilgi gösterdi.

İSTANBUL (AA) - Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (KAİHL) tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla düzenlenen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen "Bilim Seyyahları" festivali başladı.

Geçen hafta gerçekleştirilen TEKNOFEST'in umutlarını artırdığını ve ardından böyle bir festivalin düzenlenmesinin önemli olduğunu ifade eden Yazıcı, şöyle konuştu:

"2015 yılından bu yana devam eden ve gelenekselleşmesini arzu ettiğimiz bu festivalde gençlerimiz çok güzel bilimsel ürünler ortaya koyuyor. Çocuklarımız arkeolojiden biyolojiye kadar birçok alanda atölyeler oluşturup deneyler yapıyor. Sistem uygulamaları okullarımızda çok yaygınlaşmaya başladı. Matematik, mühendislik, bilimin her boyutunda çalışmalar yapılıyor. Bunlar üst üste konulduğu zaman çocuklarımızın artık küresel rekabet edebilir ortamda yetiştiklerini gösteriyor. Biz istiyoruz ki artık okullarımız sadece teknolojiyi kullanmasın, bilimsel araçları kullanmasın, bizzat bilimi üretsin. Teknolojik alanda 'Biz de varız' diyebileceğimiz gelecek günlerimizin umudu olsunlar."

Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza Aka da Türkiye'nin son yıllarda teknoloji alanında büyük atılımlar yaptığını belirterek, gençlerin bu festivalde yaptıklarının gelecek adına kendilerini ümitlendirdiğini kaydetti.