Bilim tarihini değiştiren keşif: Nefes almadan yaşayan bakteri bulundu!

Dünya üzerinde bizlerle birlikte milyonlarca çeşit bakteri de yaşıyor. Bakteriler de bizler gibi atık üretiyor ve bizler gibi nefes dahi alabiliyorlar. Fakat yeni keşfedilen Henneguya Salminicola isimli bakteri alışılmışın oldukça dışında yer alıyor.

HENNEGUYA SALMİNİCOLA'DA MİTOKONDRİYAL GENOM YOK

Tel Aviv Üniversitesi'nde görevli bilim insanları Henneguya Salminicola isimli yeni bir bakteri keşfetti. Bilim insanları bakteriyi incelediklerinde onun mitokondriyal genoma sahip olmadığını bu sayede oksijene ihtiyaç duymadan yaşadıklarını fark etti. Bilim ekibi önce böyle bir şey olamayacağını düşüşüp hata yapmış olabileceklerinin üzerinde dursalar da gerçeği sonradan anladı. Ortada bir hata yoktu. Henneguya Salminicola, gerçekten de insanlığın keşfettiği tüm bakterilerden farklı olarak oksijene ihtiyaç duymadan yaşayabiliyordu.

BAKTERİ ENERJİSİNİ SOMON BALIKLARINDAN ALIYOR OLABİLİR

Henneguya Salminicola'yı keşfeden ekibin başında yer alan Dorothee Huchon'a göre bakterinin nefes almadan yaşayabilmesini sağlayan şeyin ne olduğu, nasıl bu şekilde evrim geçirebildiği gizemini koruyor. Ancak tahminler var. O tahminlerden birisi Henneguya Salminicola'nın ihtiyaç duyduğu enerjiyi yapışık bulunduğu somon balıklarından sağladığını söylemekte. Bu tahmin, bilim insanları tarafından en yüksek ihtimali olan görüş.