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Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.11.2018 20:20 | Son Güncelleme

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu toplandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 1 saat 10 dakika sürdü.

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bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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