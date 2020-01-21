Daha önce vakfa ait üniversiteye el konmuştu.AKP'li eski Başbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kurucuları arasında bulunduğu İstanbul'daki Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atandı.

Türk basınında yer alan haberlere göre Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 3 kişi, gün içerisinde Bilim Sanat Vakfı'na gelerek, geçici kayyum olarak atandıklarını bildirdi.

Daha önce de vakfa ait İstanbul Şehir Üniversitesi'ne kayyum atanarak, el konulmuştu.

Davutoğlu'nun ilerleyen saatlerde konu ile ilgili açıklama yapacağı belirtiliyor. Türk medyası, vakıf yönetiminin kayyum kararına itiraz edeceği bilgisini paylaşıyor.

1986 yılında kurulan Bilim ve Sanat Vakfı, AKP'den istifa ederek yeni parti kuran Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla biliniyor.

DW/TY,HT

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