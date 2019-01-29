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Bilim ve Teknoloji Merkezi Bursa’nın markası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 00:18 | Son Güncelleme

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin (BTM) 5.

Bilim ve Teknoloji Merkezi Bursa’nın markası

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin (BTM) 5. yıl kutlamaları hafta sonunda renkli ânlara imza attı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından bilimi çocuklara sevdirmek için projelendirilen Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (Bursa BTM), Türkiye’nin en geniş koleksiyonuyla da dikkati çekiyor. Bursa’da çocukları bilimle buluşturmak maksadıyla donanımlı kadrosuyla eğitici ve öğretici çalışmalar gerçekleştiren BTM’nin 5. yıl kutlamaları, hafta sonunda eğlenceli anlara sahne oldu.
Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (Bursa BTM) Genel Koordinatörü Fehim Ferik, BTM’nin 5. kuruluş yıldönümünü, çocuklarla birlikte pasta keserek kutladıklarını söyledi. Çocuklarla yapılan bilimsel faaliyetlerin önemine işaret eden Ferik, “Çocuklar doğum günlerini çok seviyorlar, özelliği önemli değil. Burada bugün 5-6 yaş çocuklarla merkezimizin 5. kuruluş yılını kutladık. Bu çocuklar, ileride bu doğum günü sayesinde hatırlayacakları BTM ile belki de hayatlarında farklı bir yol çizecekler. Belki buradan esinlenerek öğretmen veya belki de mucit olacaklar” dedi.
Ferik, çocukların yaşamlarına dokunan BTM’de gerçekleştirilen ‘Bilimsel Geceleme’ etkinliğinde de 50 çocukla birlikte pasta kestiklerini ve ‘Bilimsel Geceleme’de çocukların çadırlarda kalarak, atölyelerde, bilimsel çalışmalar yaptıklarını anlattı.
Bursalıların sömestr boyunca, merkezdeki planetaryum ve ücretli etkinliklerden yüzde 50 indirimle faydalanacağını belirten Ferik, “Bursa’da, topluma bilimi sevdirmek ve çocukların bilimle daha fazla ilgilenmelerini sağlamak maksadıyla kurulan merkez, 5. yılında Merkezi, kuruluşundan bugünlere kadar getiren herkese teşekkür ediyoruz. Biz de aldığımız bu bayrağı, daha iyi yerlere taşıyabilmek adına, hem katılımcı kitlemizi artırabilmeyi, hem de düzeneklerimizi daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Şu anda 270 düzeneğimiz var. Bunları çeşitli evrelerde yapılan değişikliklerle, insanların her gelişlerinde yeni düzenekler görmelerini sağlamak için kendimizi geliştiriyoruz” diye konuştu.
Rekor ilgi
Bursa BTM’ye büyük ilgi olduğunu hatırlatan Ferik, “2018 yılında 152 bin ziyaretçimiz oldu ve her yıl artan bir trafik var burada. Hafta sonunda çocuklar aileleriyle birlikte burada eğlenerek, gönüllerince hoş vakit geçiriyorlar. Hafta içi de okullardan gelen öğrenciler, rehber öğretmenlerimiz eşliğinde merkezi gezip, düzenekleri inceleyebiliyorlar. Bursa’nın yanı sıra bugün İstanbul, Balıkesir ve Kütahya gibi kentlerden de gelenler var. Bursa’da bir marka oldu artık BTM Bu markayı daha iyi yerlere getirmek için gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.
Bursa’nın yanı sıra çevre illerden de ziyaretçi alan BTM, çocuklar kadar ailelerinin de ilgisini çekiyor. Çocuklarını alışveriş merkezlerinde dolaştırmak yerine Bursa BTM’yi tercih ettiklerini anlatan ailelerin yüzleri gülerken, derslerde aldıkları eğitimleri BTM’de pekiştiren öğrenciler hem eğleniyor, hem de bilgilerini tazeliyor.

Bilim ve Teknoloji Merkezi Bursa’nın markası

Bilim ve Teknoloji Merkezi Bursa’nın markası

Bilim ve Teknoloji Merkezi Bursa’nın markası

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