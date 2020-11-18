Bilimadamları Pandemide Hedef Oldukları Saldırılardan Şaşkın

Corona virüsü salgını, küresel bir pandemiyi durdurmaya çalışan bilimadamları için özellikle zorlayıcı oldu. Salgın aynı zamanda insanların bilim hakkındaki şüphelerini ve bilimadamlarının motivasyonları hakkındaki sorularını arttırdı.

New York'taki Columbia Üniversitesi’nde epidemiyoloji bölümünde yardımcı profesörlük görevi yapan Barun Mathema, "Bu Tamamen iç karartıcı bir durum. Son derece üzücü ve cesaret kırıcı. Daha da ötesi meslektaşlarımıza, akranlarımıza çamur atıldı. Üstelik biz kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey talep etmeden, geri ödeme beklemeden sadece yardım etmeye gelmiştik’’ diyor.

Mathema, zaten yoğun olan programları arasında bilimadamlarının Corona virüsüyle mücadeleye yardım amacıyla hareket ettiğini ancak karşılığında saldırıya uğradıklarını söylüyor. Epidemiyoloji uzmanına göre en şok edici olansa, dürüstlüklerinin, sanki bulgularının arkasında başka bir gerekçe olmalıymış gibi sorgulanması.

Amerika Bulaşıcı Hastalıklar Derneği (IDSA) sözcüsü Dr. Aaron Glatt, "Nesnel bilim dışında herhangi bir şeyin her iki tarafın yönlendirmesinin utanç verici olduğunu söyleyeceğim sadece. İster Demokrat ister Cumhuriyetçi olun, bilim; bilimsel kararları ve politikaları yönlendirmelidir’’ şeklinde konuşuyor.