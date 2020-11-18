Bilimadamları Pandemide Hedef Oldukları Saldırılardan Şaşkın

Corona virüsü salgını, küresel bir pandemiyi durdurmaya çalışan bilimadamları için özellikle zorlayıcı oldu. Salgın aynı zamanda insanların bilim hakkındaki şüphelerini ve bilimadamlarının motivasyonları hakkındaki sorularını arttırdı.
New York'taki Columbia Üniversitesi’nde epidemiyoloji bölümünde yardımcı profesörlük görevi yapan Barun Mathema, "Bu Tamamen iç karartıcı bir durum. Son derece üzücü ve cesaret kırıcı. Daha da ötesi meslektaşlarımıza, akranlarımıza çamur atıldı. Üstelik biz kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey talep etmeden, geri ödeme beklemeden sadece yardım etmeye gelmiştik’’ diyor.
Mathema, zaten yoğun olan programları arasında bilimadamlarının Corona virüsüyle mücadeleye yardım amacıyla hareket ettiğini ancak karşılığında saldırıya uğradıklarını söylüyor. Epidemiyoloji uzmanına göre en şok edici olansa, dürüstlüklerinin, sanki bulgularının arkasında başka bir gerekçe olmalıymış gibi sorgulanması.
Amerika Bulaşıcı Hastalıklar Derneği (IDSA) sözcüsü Dr. Aaron Glatt, "Nesnel bilim dışında herhangi bir şeyin her iki tarafın yönlendirmesinin utanç verici olduğunu söyleyeceğim sadece. İster Demokrat ister Cumhuriyetçi olun, bilim; bilimsel kararları ve politikaları yönlendirmelidir’’ şeklinde konuşuyor.
Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 11 milyon 200 bin kişiyle ABD, dünya çapında en fazla vakanın görüldüğü ülke; 247.000'den fazla da can kaybı ver.
Maryland Üniversitesi Kamu Sağlığı Yüksekokulu Dekanı Dr. Boris Lushniak, Corona virüsü ile mücadelenin kendisini hayrete düşürdüğünü söylüyor; “bilim saldırı altında ve bilimsel veriler gözardı ediliyor” diyor.
Lushniak daha geniş kamu sağlığı alanında kararları etkileyen siyasi bileşenlerin çoğundan daha fazla haberdar. Dr. Lushniak, 2010’da 2015’e kadar ABD Kamu Sağlığı Dairesi başkan yardımcılığı yaptı, 2013'ten 2014'e kadar başkanlığı da vekaleten yürüttü.
Lushniak, "Bilimin toparlanma sürecinde ve karar alma mekanizmalarında ciddi bir ortak olarak görülmesi gerekiyor" diyor.
Uzmanlar, Corona virüsü enfeksiyonlarında sonbahar artışının sürdüğü konusunda uyarıyor. Bilimadamları için can sıkıcı olansa Corona virüsü ile savaşı uzman olmayanların yürütmesi.
“Bilimsel fikirleriniz uzman olmayanların saldırısına uğrayabiliyor”
New York’un Oceanside kentindeki Mount Sinai South Nassau Hastanesi’nde bulaşıcı hastalıklar bölümünün şefi olarak görev yapan Profesör Aaron Glatt, "Kişisel ya da alenen saldırıya uğramak mümkün. Hatta bilimsel fikirlerinizin güvenilirliği, uzman olmayanların saldırısına uğrayabilir" diyor.
Profesör Glatt’a göre sorunun bir kısmı, sosyal medyanın, bilimsel konularda görüş sunma vasfına sahip olmayanların gücünü arttırmasından kaynaklanıyor.
Glatt, "Bu durum bir taraf tutmadığım için kendimi kötü hissetmeme neden oluyor. Corona yanlısı ya da karşıtı değilim. Herhangi bir tedaviye destek veriyor ya da karşı çıkıyor değilim. Tedavileri değerlendirmek ve etkili olup-olmadıklarına dair bilimsel bir sonuca varmak istiyorum. Bu görüşe yalnızca deneyimli ve uzman kişiler hak kazanır" ifadelerini kullanıyor.
Corona virüsünün yayılmasını yavaşlatmak için maske kullanımı, bir sağlık meselesi olarak görülmek yerine siyasal gündem haline getirildi. Bazı Amerikalılar siyasi sembol olarak maske takmamayı tercih ediyor. Bu da bilim camiasını şaşkına çeviren bir gelişme.
''Bölünme, savaş döneminde ihtiyaç duyduğunuz son şey; pandemi dönemi de çok benzer’’
Mathema, "Yolda 25 bombardıman uçağı olsaydı ABD çok farklı bir tepki verirdi. Hangi politik görüşe sahip olduğunuzun önemi olmazdı; hepiniz biraraya gelirdiniz ve gerekli olan buydu. Bölünme, savaş döneminde ihtiyaç duyduğunuz son şey; pandemi dönemi de çok benzer’’ diyor.
Mathema, bilimadamlarının mesaj verme ve bilimsel kavramları sıradan insanların kolayca anlayabileceği bir şekilde açıklama ihtiyacı hakkında ders aldıklarını da söylüyor.
"Bilim ve sağlığın bazı temel kavramlarının nasıl aktarılacağı konusunda hepimizin eğitim almış olması gerekiyordu” diyen Mathema, iletişimin her zaman doğru anlayamadıkları bir şey olduğunu kabul ediyor. Bunda kötü niyet olmadığını da vurgulayan bilimadamı, ‘’Sanırım bu durum güvensizliğe neden oldu’’ şeklinde konuşuyor.
Corona virüsü salgınının istemeden ortaya çıkan sonuçlarından biri de halkın bilimi ve bilimin sınırlarını daha iyi anlaması olabilir.
“Umarım insanlar bilime daha çok inanırlar”
Dr. Boris Lushniak , ‘’Umarım insanlar bilime daha çok inanırlar, Karar verme süreçlerimizin çoğu bilgiye ve verilere dayanıyor ve gerektiğinde hatalarımızı kabul ederek değişiklikleri kabul etmeye de hazırız. Size başlangıçta maske takmamanızı söylemiştik, şimdi ise maske kullanmanızı söylüyorum. Sanırım bilimin karakteri ve güzelliği kadar sınırları da insanlar tarafından daha iyi anlaşılacak’’ diyor.
‘’Umarım kendimizi toparlayabiliriz" diyen Glatt, bilimi saygı gördüğü konumuna geri dönebilmeyi diliyor.
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