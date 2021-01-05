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  4. Bilimde önemli gelişme: 44 km'lik ışınlanma!

Bilimde önemli gelişme: 44 km'lik ışınlanma!

05.01.2021 17:20 | Son Güncelleme:
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Bilimde önemli gelişme: 44 km'lik ışınlanma!

Bilim insanları, fotonlardan (ışık parçacıkları) oluşan kübitleri, ilk kez çok yüksek bir doğrulukla 44 kilometrelik uzun bir mesafede ışınlanlamayı başardı. Üstelik sistemin diğer ucuna ulaşan bilginin yüzde 90 doğrulukla alındığı bildirildi.

Işınlanma daha çok bilimkurgu filmlerine ait bir konu. Ancak bilim insanları onu gerçekte de mümkün kılmak için uğraşıyor. Tabii onlar insanları veya nesneleri ışınlamaya çalışmıyor. Üzerinde çalıştıkları kuantum ışınlanma, son derece hızlı ve güvenli bir internet yaratma çabasının parçası.

İşte bu çaba kapsamında bilim insanları, fotonlardan (ışık parçacıkları) oluşan kübitleri, ilk kez çok yüksek bir doğrulukla 44 kilometrelik uzun bir mesafede ışınlanlamayı başardı. Üstelik sistemin diğer ucuna ulaşan bilginin yüzde 90 doğrulukla alındığı bildirildi.

Bilim insanları, gerçek bir kuantum internet kurtmak için verinin doğruluğunun ve aktarılabildiği mesafenin çok önemli olduğunu belirtiyor. Bu başarıyı yakalayan araştırmacılar, kuantum bilgiyi mevcut internet hizmetinin temelini oluşturanlara benzeyen, geniş bir fiber optik ağ aracılığıyla iletti.

Başarının ardında ABD’deki Fermi Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı'ndan araştırmacılar var. Bulgularını açık erişimli PRX Quantum dergisinde yayımlayan ekip, kuantum interneti kurma yolunda önemli bir başarı elde ettiklerini düşünüyor.

Araştırmanın yazarlarından, Fermi Laboratuvarı’nın kuantum bilimi programı başkanı Panagiotis Spentzouris, “Sonuçlar bizi heyecanlandırıyor” dedi ve ekledi:

Bu, küresel iletişimi yeniden tanımlayacak bir teknoloji geliştirme yolundaki önemli bir başarıdır.

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