Bilime göre kadınların gaz kokusu erkeklerden daha kötü kokuyor

TikTok’un popüler hesaplarından biri olan Mad Medicine tarafından yayınlanan ve kadınların gaz kokusunun erkeklerinkinden daha kötü olduğunu söyleyen video viral oldu.

Mad Medicine adlı TikTok kullanıcısı olan doktor 1998’de yapılan bir araştırmadan söz etti. Bu araştırma kadınlarla erkekler arasındaki gaza bağlı karın şişkinliğinin farklarını anlamak amacıyla yapılmıştı.

KADINLARIN GAZI DAHA KÖTÜ KOKUYOR

Araştırmaya göre erkeklerin kadınlara göre daha sert gaz yaptığı, kadınların gazında kötü kokuya neden olan hidrojen sülfit adlı maddenin daha yüksek oranda bulunduğu ortaya çıktı. Çalışma sırasında toplanan verilere göre erkeklerin gazında ortalama olarak 0.59 olan kükürt konsantrasyonu, kadınlarda 1.17’ye dek yükseldiği belirlendi. Erkeklerin gaz hacmi 88 ml iken, kadınlarınkinin 119 ml olduğu da diğer bulgular arasında.

Araştırma, gaza bağlı karın şişkinliğini rakamsal olarak ölçebilmek için barbunya ve laktuloz tüketen 16 sağlıklı kişiden rektal tüp yoluyla veri toplandı. Kükürt konsantrasyonları değerlendirildi ve koku yoğunluğu ile ilişkilendirildi.