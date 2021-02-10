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Bilime göre kadınların gaz kokusu erkeklerden daha kötü kokuyor

10.02.2021 13:09 | Son Güncelleme:
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Bilime göre kadınların gaz kokusu erkeklerden daha kötü kokuyor

Genellikle gaz yapan ve etrafı kötü kokutanın erkekler olduğu düşünülse de bilime göre bu durum tam tersi.

TikTok’un popüler hesaplarından biri olan Mad Medicine tarafından yayınlanan ve kadınların gaz kokusunun erkeklerinkinden daha kötü olduğunu söyleyen video viral oldu.

Mad Medicine adlı TikTok kullanıcısı olan doktor 1998’de yapılan bir araştırmadan söz etti. Bu araştırma kadınlarla erkekler arasındaki gaza bağlı karın şişkinliğinin farklarını anlamak amacıyla yapılmıştı.

KADINLARIN GAZI DAHA KÖTÜ KOKUYOR

Araştırmaya göre erkeklerin kadınlara göre daha sert gaz yaptığı, kadınların gazında kötü kokuya neden olan hidrojen sülfit adlı maddenin daha yüksek oranda bulunduğu ortaya çıktı. Çalışma sırasında toplanan verilere göre erkeklerin gazında ortalama olarak 0.59 olan kükürt konsantrasyonu, kadınlarda 1.17’ye dek yükseldiği belirlendi. Erkeklerin gaz hacmi 88 ml iken, kadınlarınkinin 119 ml olduğu da diğer bulgular arasında.

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Araştırma, gaza bağlı karın şişkinliğini rakamsal olarak ölçebilmek için barbunya ve laktuloz tüketen 16 sağlıklı kişiden rektal tüp yoluyla veri toplandı. Kükürt konsantrasyonları değerlendirildi ve koku yoğunluğu ile ilişkilendirildi.

Araştırmanın amacının ise kükürt içeren gazların gaz kokusundaki rolünü belirlemek ve kokuyu azalttığı iddia edilen bir cihazın etkinliğinin test edilmesi olarak açıklandı.

GAZLA İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 1816 YILINA KADAR UZANIYOR

Araştırmada “Rektal gaz, kayıtlı tarihin başlangıcından beri bilimin ilgisini çekmiştir. Gazı anlama çabası onun hacminden ziyade rahatsız edici kokusuyla ilgilidir. Bununla birlikte gazla ilgili 1816 yılına kadar uzanan bilimsel yayınlar koku bileşenlerinden ziyade niceliksel olana odaklanmıştır” sözleri yer alıyor.

Araştırmada yer alan 16 kişinin yaş aralığı 18 ila 47 arasında değişirken bu kişilerin geçmişinde herhangi bir gastrointestinal rahatsızlık olmamasına ve üç ay içinde herhangi bir antibiyotik kullanmamış olmasına dikkat edilmiştir. Araştırmaya katılan kişilere çalışmanın öncesindeki öğünlerde 200 gram barbunya verilmiş ve örnek toplamadan iki saat önce 15 gram laktuloz verilmiştir.

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