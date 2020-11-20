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Bilimsel araştırma: Kağıt bardaklar milyarlarca mikroplastik parçacık yayıyor

20.11.2020 11:52 | Son Güncelleme:
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Bilimsel araştırma: Kağıt bardaklar milyarlarca mikroplastik parçacık yayıyor

Kağıt bardakların sıcak içeceklerle temas ettiğinde yüksek düzeyde mikroplastik parçacığın açığa çıktığı bildirildi.

News Medical Science haberine göre, söz konusu bulgu, Hindistan Teknoloji Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmada tespit edildi.

Çalışmada uzmanlar, 85-90 santigrat derecede saf suyu kağıt bardaklara döktü ve 15 dakika bekletti. Ardından kağıt bardaklar içindeki su floresan mikroskobu altında analiz edildi.

Araştırmada bir kağıt bardaktan sıcak sıvıyla temasta yaklaşık 10,2 milyar mikronaltı parçacık açığa çıktığı gözlendi.

Çalışma ekibinin lideri Sudha Goel, "Bir kağıt bardakta günde ortalama 3 normal fincan çay veya kahve içen kişi çıplak gözle görülemeyen 75 bin mikroplastik parçacığı yutacaktır." dedi.

Uzmanlar, zaman içinde düzenli partikül yutulmasının insan sağlığına ciddi etkileri olabileceğine dikkati çekti.

Çevrim içi yayımlanan çalışmanın ayrıntıları, "Journal of Hazardous Materials" dergisinin Şubat 2021 sayısında yer alacak.

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