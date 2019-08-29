Adana'da 46 veli, çocuklarını bilimsel gezi için İsviçre'ye götürme vaadiyle para topladığını ancak program iptal edilmesine rağmen geri ödeme yapmadığını ileri sürdükleri emekli öğretmen hakkında şikayetçi oldu.

İddiaya göre, öğrencilere yönelik yurt dışı turları organize eden emekli öğretmen B.Y, kentteki iki ortaokulda öğrenim gören çocuklar için Avrupa Nükleer Araştırma Merkezine (CERN) bilimsel gezi düzenleyeceğini söyleyerek velilerden para istedi.

Öğrenci velileri, 10-16 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan gezi için B.Y'nin hesabına üçer bin lira yatırdı, emekli öğretmenin hesabına yatırılan para 138 bin liraya ulaştı.

Gezi programının iptal edilmesine rağmen geri ödeme yapılmaması üzerine dolandırıldıklarını öne süren veliler, emniyete giderek B.Y. hakkında şikayetçi oldu.

Velilerden Akın Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarını mağdur eden kişi hakkında şikayetçi olduklarını belirterek, "Bize parayı iade edeceğini söyledi ama maalesef yatırmadı." dedi.

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezine gezi yapılacağını duyunca kızının da gitmek istediğini dile getiren Ali Aslan da şunları söyledi:

"Geziye başvuruda bulunduk, yatırılması gereken paraları yatırdık. Organizasyonda çok aksaklıklar yaşandı. Paraların nereye yatırıldığı belli değil. Gezinin iptal edildiği bilgisi gelince bizden IBAN numarası istendi ama paralarımız bir türlü yatmadı.

Organizasyonu düzenleyen kişi bizleri maalesef oyaladı. Karakola gelip şikayette bulunduk."

Seçil Sönmez de çocuklarının mağdur edildiğini savundu.

