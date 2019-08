Adana’da bir grup veli, 46 öğrenciyi İsviçre’ye bilimsel geziye götürme vaadiyle topladığı 138 bin lira parayı dolandırdığını ileri sürdükleri emekli öğretmen hakkında şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 2018’in Kasım ayında 12 yıldır yurt dışına öğrenci götürüp getiren emekli öğretmen B.Y. (58), Abbas Sıdıka Çalık Anadolu Lisesi ve Öğretmen Zeynep Erdoğdu Ortaokulu’ndan toplam 46 öğrenciyi 10-16 Ağustos 2019 tarihleri arasında İsviçre’nin başkenti Bern’e götürmek için anlaştı. Veliler tarafından B.Y.’ye kişi başı 3’er bin lira toplamda 138 bin lira para verildi.

İddiaya göre B.Y. ise uçak biletlerini ve oteli erkenden rezervasyon yapıp paralarını ödedi. Daha sonra ise B.Y., öğrencileri vizeden muaf tutmak amacıyla Adana Valiliğine 46 öğrencinin yurt dışı seyahati için izin talebinde bulundu ancak Temmuz ayında emekli öğretmene gezi için ret yanıtı geldi. Bunun ardından ise B.Y., 46 öğrencinin velisine paralarını 2 Ağustos tarihinde ödeyeceğini söyledi ancak veliler paralarını alamadı.