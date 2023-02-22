KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Bilimsel olarak dünyanın en güzel kadını seçildi! Herkes yüzünü merak ediyor

Bilimsel olarak dünyanın en güzel kadını seçildi! Herkes yüzünü merak ediyor

22.02.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzellik anlayışları kişiden kişiye göre değişse de bazı ölçümlere göre ideal güzellik belirlenebiliyor. Dünyanın en güzel yüze sahip kişisini seçmek için büyük bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırmanın sonucunda dünyanın en güzel kişisi belirlendi.

Bilimsel olarak dünyanın en güzel kadını seçildi! Herkes yüzünü merak ediyor

Güzellik standartları ülkeden ülkeye değişim gösteriyor. Sosyal medyanın kullanımının artmasıyla da beraber kadınların üzerine kurulan güzellik baskısı her geçen gün artıyor. Göze hoş gelen estetik görünen kadınlar çeşitli yarışmalar ve araştırmalarla belirleniyor. Bu araştırmalarda altın oran tekniğini kullanılıyor.

Çoğumuzun kendi güzellik tanımına ve birini özellikle çekici kılan şeye sahibiz, ancak bilim söz konusu olduğunda, her şey ölçümlerle veya daha spesifik olarak doğru oranla ilgilidir.

DÜNYANIN BİLİMSEL AÇIDAN EN GÜZEL YÜZÜNE SAHİP OLAN KİŞİ KİM?

Ekran görüntüsü 2023-02-22 151606

İngiliz şirket Lorraine Cosmetics, 2012'de "Britanya'nın mükemmel yüzünü" bulmak için bir yarışmaya sponsor olduğunda, parlak teni, doğal sarı saçları ve ışıltılı mavi gözleriyle 18 yaşındaki Dover Dilbilgisi öğrencisi Florence Colgate, muzaffer kazanan ilan edildi. Dünyanın en güzel yüzü 8.000'den fazla katılımcı arasından seçildi.

Ekran görüntüsü 2023-02-22 151627

O zamandan beri bilimsel olarak en güzel yüz unvanı diğer kadınlara verildi. En son 2022'de Dr. Julian De Silva , en mükemmel yüze sahip kadını belirlemek için yeni bilgisayarlı haritalama tekniklerini kullandı ve aktris Jodie Comer oldu.

EN GÜZEL YÜZE KİMİN SAHİP OLDUĞUNU BELİRLEYEN ŞEY NEDİR?

Ekran görüntüsü 2023-02-22 151545

Daily Mail'e göre konu seçime geldiğinde, "Yarışmacılar makyajsız olarak değerlendirildi ve estetik cerrahi veya kimyasal iyileştirme yaptırmışlarsa girişleri yasaklandı." Güzellik, hem simetri hem de "Altın Oran" olarak bilinen şey açısından yüz hatlarının ölçümlerinin hizalanma şeklidir.

Florence Colgate'in altın oran puanı neredeyse mükemmel bir 1.618 iken, Jodie Comer'inki altın orana göre %94.52 doğrudur.

Ekran görüntüsü 2023-02-22 151740

İki kadının aynı enstrüman kullanılarak puanlanmadığı göz önüne alındığında, kimin gerçekten en "en mükemmel" olarak kabul edilmesi gerektiğini belirlemek zordur.
Altın bölüm veya altın oran olarak da bilinen Altın Oran , "iki parça uzunluğunun, toplamlarının iki uzunluktan daha büyük olanına oranıyla aynı orana sahip olması durumunda elde edilir."

Çoğu satış noktası, Colagte'nin gözbebekleri arasındaki boşluğun kulaktan kulağa yüzünün genişliğinin yarısına eşit olduğu bulguları nedeniyle İngiltere'deki en güzel kadın olarak kabul edildiğini belirtti.

Ekran görüntüsü 2023-02-22 151553

Bilim ayrıca, en çekici kadınların yüzlerinde, saç çizgisi ile çene arasındaki ölçümün üçte birinden biraz fazla olan, gözleri ve ağızları arasında göreceli bir mesafe olduğunu söylüyor. Burada Colgate'in oranı yüzde 32,8'dir.

Andrews Üniversitesi Psikoloji Okulu algı laboratuvarından Carmen Lefèvre, Daily Mail'e güzelliğin simetriyle güçlü bir şekilde bağlantılı olduğunu belirterek, "Floransa, güzelliğin tüm klasik belirtilerine sahip... İri gözleri, çıkık elmacık kemikleri var. Dolgun dudaklar ve açık tene sahip.

İNSANLARIN YÜZÜNÜN SAĞI VE SOLU GENELLİKLE FARKLI

"Simetri, çekiciliğin çok önemli bir işareti gibi görünüyor. Günlük etkileşimlerimizde bunu fark etmesek de, çoğu insanın yüzünün sağ ve sol yarısı aslında oldukça farklıdır."

Ekran görüntüsü 2023-02-22 151759

Son olarak, Colgate'in fotoğraflarını derinlemesine inceleyen diğerleri, "onun yüz oranlarının, aynı zamanda phi olarak da bilinen Altın Oran olan 1,618'in neredeyse mükemmel bir örneği olduğunu" buldular.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zayıf tırnakları güçlendirmenin 7 doğal yoluZayıf tırnakları güçlendirmenin 7 doğal yolu
Dövmesinin son halini görünce ağlama krizine girdiDövmesinin son halini görünce ağlama krizine girdi
Kırışıksız bir cildin sırrını paylaştı: Botoksa elveda! Kırışıksız bir cildin sırrını paylaştı: Botoksa elveda!
Anahtar Kelimeler:
Dünya altın oran bilim dünyanın en güzel kadını en güzel estetik güzellik jodie comer kadın Göz

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı acı haberi duyurdu! O isim ağlayarak konseyi terk etti! Survivor yarışmacıları depremi öğrendi

Acun Ilıcalı acı haberi duyurdu! O isim ağlayarak konseyi terk etti! Survivor yarışmacıları depremi öğrendi

“Dokuz kere evlendim” demişti! Eda Ece’nin düğün tarihi belli oldu

“Dokuz kere evlendim” demişti! Eda Ece’nin düğün tarihi belli oldu

Erkeklerin sizden hoşlandıklarını gösteren davranışlar

Erkeklerin sizden hoşlandıklarını gösteren davranışlar

Bilimsel olarak dünyanın en güzel kadını seçildi!

Bilimsel olarak dünyanın en güzel kadını seçildi!

Dövmesinin son halini görünce ağlama krizine girdi

Dövmesinin son halini görünce ağlama krizine girdi

Zayıf tırnakları güçlendirmenin 7 doğal yolu

Zayıf tırnakları güçlendirmenin 7 doğal yolu

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.