HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Bilimsel olarak en fazla zevk veren şeyler açıklandı! Seks değil...

Bilimsel olarak en fazla zevk veren şeyler açıklandı! Seks değil...

İLGİNÇ HABERLER  | 29.05.2020 14:44 | Son Güncelleme

Mutluluğu çok uzakta aramanız gerekmiyor! Hayatın karmaşasından uzaklaşıp, gün içinde yaptığınız ufak ama etkili aktiviteler ile yaşamı daha keyifli hale getirmeniz mümkün. Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda insanlara zevk veren şeyler ortaya çıktı. Sanıldığı gibi ilk sırada seks yok. İşte bilime göre insanlara zevk veren 6 aktivite…

Bilimsel olarak en fazla zevk veren şeyler açıklandı! Seks değil...

Her insan yaşamı boyunca mutluluğun formülünü bulmak için çabalar durur. Ancak sanıldığı gibi mutluluğun çok parayla veya daha önce denemediğiniz uğraşlarla çok ilgisi yoktur. Kalpten gelen sıcacık bir gülümseme, bir film ya da radyoda sevdiğiniz bir şarkının çıkması hayattan aldığınız zevki arttırmak için yeter de artar. Bunun gibi bazı aktiviteler vardır ki her insanın benzer oranda zevk almasını sağlar. Peki, nedir insana bu kadar zevk veren aktiviteler? İşte bilimsel olarak kanıtlanmış, insanları mutlu eden aktiviteler…

ALIŞVERİŞ YAPMAK

Görsel 1

İnanması güç olsa da alışveriş yapmak en çok zevk veren aktivitelerin başında geliyor. Tüketim çılgınlığı üst seviyelere ulaşınca, bilim insanları alışverişin beyin üzerindeki psikolojik etkileri üzerine yaptığı araştırmanın sonucunda “ilhamlı” alışveriş yapan %84’lük kesimin alışveriş yaptıktan sonra Formula 1 yarışçısı kadar büyük bir haz duyduğunu tespit etti.

PİKNİK YAPMAK

Görsel 2

Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp kimi zaman deniz kenarı kimi zamansa açık havada yapılan piknik, pozitif hislerinizi arttırır ve enerjik olmanızı sağlar. Sevdiklerinizle birlikte mangal yakıp bütün gerginliğinizi geride bıraktıran bu aktivite, bilimsel olarak zevk veren aktiveler arasında yerini alıyor.

BİSİKLET SÜRMEK

Doğaya çıkmak, doğayla bütünleşmek ve özgür hissetmenizi sağlayan bisiklet, kaç yaşında olursa olsun, herkese keyif verir. Bu aktivite sayesinde açık ve temiz havada, orman içinde veya sahil kenarında bisiklet sürmenin tarifsiz hazzını yaşayabilirsiniz.

SARILMAK

Görsel 4

Yapılan araştırmaya göre sarılmanın insana büyük bir keyif verdiği görülüyor. Sevdiğiniz insana dokunmak ve onunla bir olmak yalnız hissetmekten kurtulmanızı sağlayarak stresinizi azaltmaya yardımcı olur. Ruhsal bir huzura kavuşmanızı sağlayan sarılma ile rahatlığa erişebilirsiniz.

SPOR YAPMAK

Görsel 5

Sporun mutluluk üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğu tartışmasız bir konudur. Spor yapmak bedeninizi dinç tutarken, stres gibi olumsuz duygulardan uzaklaşmanızı ve kendinizi rahat hissetmenizi sağlar. Spor yaparak hem daha sağlıklı bir bedene kavuşmanız hem de mutlu bir insan olmanız mümkün.

YEMEK YEMEK

Ekran Alıntısı

Tabii ki listenin en önemli maddelerinden biri olan yemek yemeden bahsetmeden olmaz. Bildiğiniz üzere stres altında olan insanlar daha fazla yemek yeme eğilimi gösterirler. Bunun sebebini öğrenmek için yapılan araştırmalar, aslında yemek yemenin büyük bir zevk verdiğini ve mutlu olmayı sağlayan bir araç olduğunu kanıtladı. Özellikle çikolata gibi serotonin hormonunu arttıran yiyecekler, yemekten duyulan zevki arttırıyor. Aman dikkat! Bu bilgiyi öğrendikten sonra aşırıya kaçmayın!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniğiSosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniği
Renkli anlar böyle görüntülendiRenkli anlar böyle görüntülendi
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Ceyhan süre verdi: Vakalarda 10'un altına...

Prof. Dr. Ceyhan süre verdi: Vakalarda 10'un altına...

İstanbul'da fabrikada patlama

İstanbul'da fabrikada patlama

Acun Ilıcalı o iddialara ateş püskürdü: Bu şerefsizliktir

Acun Ilıcalı o iddialara ateş püskürdü: Bu şerefsizliktir

Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

HSK'dan duruşma tarihleriyle ilgili flaş açıklama

HSK'dan duruşma tarihleriyle ilgili flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için genelge

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Çileği tuzlu suda bekletti, gördüklerine inanamadı

Çileği tuzlu suda bekletti, gördüklerine inanamadı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Tam 35 yıldır kokluyorlar! Nedeni ise...

Tam 35 yıldır kokluyorlar! Nedeni ise...

Burası İtalya! Polis aracından ezan sesi duyulunca...

Burası İtalya! Polis aracından ezan sesi duyulunca...

Diğer Haberler
GSM şirketini pompalı tüfekle basan kişiyi polis etkisiz hale getirdi

İş yerini pompalı tüfekle bastı

İstanbul’da “hayalet gösterge” hırsızlarına nefes kesen kovalamaca kamerada

Nefes kesen kovalamaca kamerada! Havaya ateş açtılar

Serçelerin 'ekmek kavgası' anbean görüntülendi

Renkli anlar böyle görüntülendi

Brezilya'da engelli genç ayağı ile çektiği oyuncak silahla soygun düzenledi

Filmleri aratmayan anlar! Engelli genç...

Yavrularıyla oynayan boz ayı görüntülendi

Yavrularıyla birlikte böyle görüntülendi

Polisten korkan çocuklar önce saklandı, sonra polisle hatıra fotoğrafı çektirdi

Polise yakalanan çocuklar ne yapacağını şaşırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.