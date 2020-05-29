Bilimsel olarak en fazla zevk veren şeyler açıklandı! Seks değil...

Her insan yaşamı boyunca mutluluğun formülünü bulmak için çabalar durur. Ancak sanıldığı gibi mutluluğun çok parayla veya daha önce denemediğiniz uğraşlarla çok ilgisi yoktur. Kalpten gelen sıcacık bir gülümseme, bir film ya da radyoda sevdiğiniz bir şarkının çıkması hayattan aldığınız zevki arttırmak için yeter de artar. Bunun gibi bazı aktiviteler vardır ki her insanın benzer oranda zevk almasını sağlar. Peki, nedir insana bu kadar zevk veren aktiviteler? İşte bilimsel olarak kanıtlanmış, insanları mutlu eden aktiviteler…
ALIŞVERİŞ YAPMAK
İnanması güç olsa da alışveriş yapmak en çok zevk veren aktivitelerin başında geliyor. Tüketim çılgınlığı üst seviyelere ulaşınca, bilim insanları alışverişin beyin üzerindeki psikolojik etkileri üzerine yaptığı araştırmanın sonucunda “ilhamlı” alışveriş yapan %84’lük kesimin alışveriş yaptıktan sonra Formula 1 yarışçısı kadar büyük bir haz duyduğunu tespit etti.
PİKNİK YAPMAK
Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp kimi zaman deniz kenarı kimi zamansa açık havada yapılan piknik, pozitif hislerinizi arttırır ve enerjik olmanızı sağlar. Sevdiklerinizle birlikte mangal yakıp bütün gerginliğinizi geride bıraktıran bu aktivite, bilimsel olarak zevk veren aktiveler arasında yerini alıyor.
BİSİKLET SÜRMEK
Doğaya çıkmak, doğayla bütünleşmek ve özgür hissetmenizi sağlayan bisiklet, kaç yaşında olursa olsun, herkese keyif verir. Bu aktivite sayesinde açık ve temiz havada, orman içinde veya sahil kenarında bisiklet sürmenin tarifsiz hazzını yaşayabilirsiniz.
SARILMAK
Yapılan araştırmaya göre sarılmanın insana büyük bir keyif verdiği görülüyor. Sevdiğiniz insana dokunmak ve onunla bir olmak yalnız hissetmekten kurtulmanızı sağlayarak stresinizi azaltmaya yardımcı olur. Ruhsal bir huzura kavuşmanızı sağlayan sarılma ile rahatlığa erişebilirsiniz.
SPOR YAPMAK
Sporun mutluluk üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğu tartışmasız bir konudur. Spor yapmak bedeninizi dinç tutarken, stres gibi olumsuz duygulardan uzaklaşmanızı ve kendinizi rahat hissetmenizi sağlar. Spor yaparak hem daha sağlıklı bir bedene kavuşmanız hem de mutlu bir insan olmanız mümkün.
YEMEK YEMEK
Tabii ki listenin en önemli maddelerinden biri olan yemek yemeden bahsetmeden olmaz. Bildiğiniz üzere stres altında olan insanlar daha fazla yemek yeme eğilimi gösterirler. Bunun sebebini öğrenmek için yapılan araştırmalar, aslında yemek yemenin büyük bir zevk verdiğini ve mutlu olmayı sağlayan bir araç olduğunu kanıtladı. Özellikle çikolata gibi serotonin hormonunu arttıran yiyecekler, yemekten duyulan zevki arttırıyor. Aman dikkat! Bu bilgiyi öğrendikten sonra aşırıya kaçmayın!