Bilimsel olarak en fazla zevk veren şeyler açıklandı! Seks değil...

Her insan yaşamı boyunca mutluluğun formülünü bulmak için çabalar durur. Ancak sanıldığı gibi mutluluğun çok parayla veya daha önce denemediğiniz uğraşlarla çok ilgisi yoktur. Kalpten gelen sıcacık bir gülümseme, bir film ya da radyoda sevdiğiniz bir şarkının çıkması hayattan aldığınız zevki arttırmak için yeter de artar. Bunun gibi bazı aktiviteler vardır ki her insanın benzer oranda zevk almasını sağlar. Peki, nedir insana bu kadar zevk veren aktiviteler? İşte bilimsel olarak kanıtlanmış, insanları mutlu eden aktiviteler…

ALIŞVERİŞ YAPMAK

İnanması güç olsa da alışveriş yapmak en çok zevk veren aktivitelerin başında geliyor. Tüketim çılgınlığı üst seviyelere ulaşınca, bilim insanları alışverişin beyin üzerindeki psikolojik etkileri üzerine yaptığı araştırmanın sonucunda “ilhamlı” alışveriş yapan %84’lük kesimin alışveriş yaptıktan sonra Formula 1 yarışçısı kadar büyük bir haz duyduğunu tespit etti.

PİKNİK YAPMAK



Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp kimi zaman deniz kenarı kimi zamansa açık havada yapılan piknik, pozitif hislerinizi arttırır ve enerjik olmanızı sağlar. Sevdiklerinizle birlikte mangal yakıp bütün gerginliğinizi geride bıraktıran bu aktivite, bilimsel olarak zevk veren aktiveler arasında yerini alıyor.