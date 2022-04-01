Bilimsel olarak kanıtlandı! Brokolinin kan şekeri üzerindeki inanılmaz faydası

Healthline'a göre, brokoli ve brokoli filizleri, bazı çalışmalarda insülin duyarlılığını arttırdığı ve kan şekerini düşürdüğü bilinen sülforafan adı verilen bir bitki kimyasalı içeriyor. Brokoli gibi turpgillerden sebzeler yemek daha düşük tip 2 diyabet riski ile bağlantılıdır. Bu sayede brokolinin kan şekerini dengelediği ortaya çıktı.

BROKOLİ KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Brokoli, kan şekerinizi dengelemenin yanı sıra folat, A vitamini, manganez, potasyum ve diğer B vitaminleri de dahil olmak üzere birçok vitamin ve mineral içerir. Fincan boyutundaki brokoli günlük önerilen C vitaminin yüzde 135’ini ve günlük önerilen K vitamininin yüzde 116'sını almanızı sağlar.



