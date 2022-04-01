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Bilimsel olarak kanıtlandı! Brokolinin kan şekeri üzerindeki inanılmaz faydası

01.04.2022 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brokoli, dünya üzerindeki en besleyici gıdalardan birisidir. Brokoli, sağlık için en önemli vitamin ve minerallerle doludur. Beslenme açısından çok önemli yeri olan brokoli, uzmanlar tarafından sık sık önerilmektedir. Yüksek lif oranına sahip brokoli A ve C vitamininin yanı sıra potasyum, kalsiyum ve demir oranından zengin olan sağlıklı bir sebzedir. Brokolinin kan şekeri üzerinde de harika etkileri olduğu ortaya çıktı.

Bilimsel olarak kanıtlandı! Brokolinin kan şekeri üzerindeki inanılmaz faydası

Healthline'a göre, brokoli ve brokoli filizleri, bazı çalışmalarda insülin duyarlılığını arttırdığı ve kan şekerini düşürdüğü bilinen sülforafan adı verilen bir bitki kimyasalı içeriyor. Brokoli gibi turpgillerden sebzeler yemek daha düşük tip 2 diyabet riski ile bağlantılıdır. Bu sayede brokolinin kan şekerini dengelediği ortaya çıktı.

BROKOLİ KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Brokoli, kan şekerinizi dengelemenin yanı sıra folat, A vitamini, manganez, potasyum ve diğer B vitaminleri de dahil olmak üzere birçok vitamin ve mineral içerir. Fincan boyutundaki brokoli günlük önerilen C vitaminin yüzde 135’ini ve günlük önerilen K vitamininin yüzde 116'sını almanızı sağlar.

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