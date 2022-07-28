Bilimsel olarak kanıtlandı! Her gün içerseniz karın yağlarını cayır cayır yakıyor

Göbek yağı, kilo verenler açısından en zorlu süreçlerden biridir. Kilo vermek sadece görünüm açısından değil sağlık açısından çok önemli. Özellikle karın bölgesinde biriken fazla kilo kalp hastalığı veya felç riskini önemli ölçüde artırır.
Göbek yağı, visseral yağ olarak da bilinir ve göbeğin derinliklerinde depolanan, karaciğer ve bağırsaklar da dahil olmak üzere organların etrafına sarılmış yağdır.
Yeni yapılan bilimsel çalışma sonucu kilo vermek isteyenleri çok sevindirecek. Şeker ve doymuş yağ oranı yüksek bir beslenme planı göbek etrafında biriken visseral yağın ana nedenlerinden biridir. Özellikle kilo vermek için beslenme programınızı değiştirmeniz önemli bir unsurdur. Kilo vermek istiyorsanız yağlı yiyecekler ve karbonhidrattan uzak durmanız tavsiye edilir.
Uzmanlar, elma sirkesinin kilo vermeye yardımcı olabileceğini öne sürdü. Hatta düzenli elma sirkesi kullanımı viseral yağları da hedefleyebileceğini belirtti. Elma sirkesi hakkında yapılan çalışmalar; elma sirkesi tüketmenin tokluk hissini artırabileceğini belirtiyor.
Çalışma sonuçlarına göre; üç ay boyunca bir yemek kaşığı seyreltilmiş elma sirkesi içenlerin 1,2 kg, iki yemek kaşığı sirke kullananların ise 1,7 kg kaybettiğini buldu.
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