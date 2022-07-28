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Bilimsel olarak kanıtlandı! Her gün içerseniz karın yağlarını cayır cayır yakıyor

28.07.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yapılan araştırmaya göre, her gün elma sirkesi içerek karın yağlarını yakabilirsiniz. Fit görünmenin yanı sıra sağlık açısından da kilo vermek bazen ölüm kalım meselesi olabilir. Göbek çevresinde biriken yağlar bir dizi ciddi hastalığın habercisi olabilir. Ancak suyla seyreltilmiş elma sirkesi kilo vermenizi kolaylaştırabilir.

Bilimsel olarak kanıtlandı! Her gün içerseniz karın yağlarını cayır cayır yakıyor

Göbek yağı, kilo verenler açısından en zorlu süreçlerden biridir. Kilo vermek sadece görünüm açısından değil sağlık açısından çok önemli. Özellikle karın bölgesinde biriken fazla kilo kalp hastalığı veya felç riskini önemli ölçüde artırır.

Göbek yağı, visseral yağ olarak da bilinir ve göbeğin derinliklerinde depolanan, karaciğer ve bağırsaklar da dahil olmak üzere organların etrafına sarılmış yağdır.

GÖBEK YAĞINI YAKAN İÇECEK

Yeni yapılan bilimsel çalışma sonucu kilo vermek isteyenleri çok sevindirecek. Şeker ve doymuş yağ oranı yüksek bir beslenme planı göbek etrafında biriken visseral yağın ana nedenlerinden biridir. Özellikle kilo vermek için beslenme programınızı değiştirmeniz önemli bir unsurdur. Kilo vermek istiyorsanız yağlı yiyecekler ve karbonhidrattan uzak durmanız tavsiye edilir.

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Uzmanlar, elma sirkesinin kilo vermeye yardımcı olabileceğini öne sürdü. Hatta düzenli elma sirkesi kullanımı viseral yağları da hedefleyebileceğini belirtti. Elma sirkesi hakkında yapılan çalışmalar; elma sirkesi tüketmenin tokluk hissini artırabileceğini belirtiyor.

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NE KADAR ELMA SİRKESİ KULLANILMALI?

Çalışma sonuçlarına göre; üç ay boyunca bir yemek kaşığı seyreltilmiş elma sirkesi içenlerin 1,2 kg, iki yemek kaşığı sirke kullananların ise 1,7 kg kaybettiğini buldu.

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ELMA SİRKESİNİN FAYDALARI

  • Kolesterol seviyelerini düşürür
  • Kan şekerini düşürür
  • Diyabet semptomlarını iyileştirir
  • Kalp sağlığını iyileştirir.
  • Cilt sağlığını artırır
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