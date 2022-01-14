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Bilimsel olarak kanıtlandı! Maske, erkeklerin çekiciliğini arttırıyor

14.01.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgınıyla birlikte hayatımızda bir rutin haline gelen maskelerle ilgili yapılan bir araştırmadan ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Cardiff Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, erkeklerin maske takınca daha çekici olduklarını bilimsel olarak ortaya koydu. Araştırma, ayrıca hangi maskenin de daha çekici olduğunu da gösterdi.

Bilimsel olarak kanıtlandı! Maske, erkeklerin çekiciliğini arttırıyor

Koronavirüs salgınının başladığı dönemlerden itibaren hayatımıza giren ve birçok ülkede takması zorunlu olan maskeler hakkında yeni bir araştırmadan ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

Cardiff Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptıkları araştırma, kadınların, erkeklerin maske takarken daha çekici gözüktüğünü düşündüklerini bilimsel olarak ortaya koydu. Buna göre erkeklerin yüzlerinin alt yarısı gizlendiğinde, olduklarından daha güzel gözüktükleri algısı oluşuyordu. Hatta araştırma, en çok hangi maskenin çekici olduğunu da gösterdi.

CERRAHİ MASKELER DAHA ÇEKİCİ

Webtekno’da yer alan habere göre; İki bölümden oluşan ve ilk bölümünün sonuçları Cognitive Research: Principles and Implications dergisinde yayımlanan araştırma, moda dünyasının da ilgisini çekecek bir sonuç ortaya çıkardı. Buna göre kadınların büyük bir çoğunluğu, özel kumaş maskeler ve diğer çeşit maskeler yerine tıbbi, tek kullanımlık cerrahi maskelerin daha çekici olduğunu düşünüyordu.

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Araştırmada yer alan Dr. Michael Lewis’e göre bu durumun nedeni, tamamen salgınla bağlantılıydı. Sağlık çalışanlarının mavi maske takmasına alışmamız ve bunları tıp mesleğindeki insanlarla ilişkilendirmiş olmamız, kendimizi savunmasız hissettiğimiz bir zamanda tıbbi maske takmayı güven verici bulmamızdan kaynaklanıyor. Aynı şekilde bu maskeyi takanlara karşı da daha olumlu hissetmeye başladık.

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Öte yandan araştırma, salgın öncesinde yapılan araştırmanın sonuçlarını alt üst ediyor. Salgın öncesinde yine aynı ekip tarafından yapılan bir araştırma, maskenin bir insanın hastalıklı olduğu, ondan uzaklaşılması gerektiği düşüncesinin aşılandığını ortaya koymuştu. Yani salgın, maskeye dair tüm yargılarımızı tam tersine çevirdi.

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Şubat 2021’de başlatılan araştırmanın ilk bölümü kapsamında 43 kadın, maskesiz, kumaş maske, mavi tıbbi maske takan ve yüzünün alt bölgesini siyah kitapla kapayan erkek içeren dört farklı fotoğrafı 1’den 10’a kadar puanlandırdı. Henüz sonuçları yayımlanmayan araştırmanın ikinci bölümündeyse aynı test, erkekler tarafından kadınlara yönelik yapıldı. Öte yandan Michael Lewis, bu araştırmanın da benzer sonuçlara sahip olduğunu şimdiden söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske
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Şu İLLET Hastalık bitsinde maskeleri atalım. Kadınlarda bizi İTİCİ bulsun tek kusur o olsun.

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