Bilinç kaybı yapabilir, ölüme bile yol açabilir: Arı sokmasına karşı ilk yardım hakkında bilmeniz gerekenler!

Bilinç kaybı yapabilir, ölüme bile yol açabilir: Arı sokmasına karşı ilk yardım hakkında mutlaka bu uyarıları dikkate alın ve ilk yardım konusunda bilinçlenin.

Arı sokması Eğer arının iğnesi görülüyorsa iğnenin çıkarılması lazımdır. Arının iğnesi cımbızla çıkartılmaz, içinde kırılabilir.

Arının iğnesi herhangi bir kartla silme ve süpürme şeklinde, olmadı bir mendille silerek çıkartılmalıdır. İğne çıkartıldıktan sonra bir şişme meydana gelecektir.

Boyun bölgesinde arı soktuysa, dilin şişmesinden korkmak gerekir. Koldaki bir sokmada alerji varsa etkiler. Bu durumda da kişinin kolunu kalp seviyesinden aşağıda tutmak, onun üzerine buz uygulama yapmak gerekir.

Eğer ağız içinde arı sokması meydana gelirse yapılacak tek şey hızlı bir biçimde buz emdirmektir. Buz emdirilmezse dil şişer ve boğularak ölmeye kadar gidebilir. Buz yoksa dondurma yedirerek yine şişme önlenmeye çalışılır.

SOKTUKTAN SONRA ÖLEN TEK ARI BAL ARISIDIR

Sokulan bölgede geçici keskin ağrı, şişme, kızarıklık, sıcaklık ve kaşıntı yaşayabilirsiniz, ancak ciddi bir komplikasyon yoktur. Arılara alerjiniz varsa veya birden çok kez sokulursanız arı sokmaları daha sorunlu olabilir. Hatta yaşamı tehdit edebilirler.