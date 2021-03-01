Bilinç kaybı yapabilir, ölüme bile yol açabilir: Arı sokmasına karşı ilk yardım hakkında bilmeniz gerekenler!

Bilinç kaybı yapabilir, ölüme bile yol açabilir: Arı sokmasına karşı ilk yardım hakkında mutlaka bu uyarıları dikkate alın ve ilk yardım konusunda bilinçlenin.
Arı sokması Eğer arının iğnesi görülüyorsa iğnenin çıkarılması lazımdır. Arının iğnesi cımbızla çıkartılmaz, içinde kırılabilir.
Arının iğnesi herhangi bir kartla silme ve süpürme şeklinde, olmadı bir mendille silerek çıkartılmalıdır. İğne çıkartıldıktan sonra bir şişme meydana gelecektir.
Boyun bölgesinde arı soktuysa, dilin şişmesinden korkmak gerekir. Koldaki bir sokmada alerji varsa etkiler. Bu durumda da kişinin kolunu kalp seviyesinden aşağıda tutmak, onun üzerine buz uygulama yapmak gerekir.
Eğer ağız içinde arı sokması meydana gelirse yapılacak tek şey hızlı bir biçimde buz emdirmektir. Buz emdirilmezse dil şişer ve boğularak ölmeye kadar gidebilir. Buz yoksa dondurma yedirerek yine şişme önlenmeye çalışılır.
Sokulan bölgede geçici keskin ağrı, şişme, kızarıklık, sıcaklık ve kaşıntı yaşayabilirsiniz, ancak ciddi bir komplikasyon yoktur. Arılara alerjiniz varsa veya birden çok kez sokulursanız arı sokmaları daha sorunlu olabilir. Hatta yaşamı tehdit edebilirler.
Bir bal arısı sizi soktuğunda, iğnesi cildinize salınır. Bu sonuçta bal arısını öldürür. Bal arıları, soktuktan sonra ölen tek arı türüdür. Yaban arıları ve diğer türler iğnelerini kaybetmez. Size birden fazla acı verebilirler.
Bir arı sizi sokarsa, arkasında ağrıya ve diğer semptomlara neden olabilecek zehirli bir toksin bırakır. Bazı insanların bu toksine alerjisi vardır.
Hafif alerjik reaksiyonlar, sokma bölgesinde aşırı kızarıklığa ve artmış şişmeye neden olabilir.
Şiddetli alerjik reaksiyonlar şunlara neden olabilir: Kurdeşen, soluk ten, şiddetli kaşıntı, dilin ve boğazın şişmesi, nefes almada zorluk, hızlı nabız, mide bulantısı ve kusma, ishal, baş dönmesi ve bilinç kaybı.
Arı sokmasına karşı şiddetli bir reaksiyon belirtiniz varsa, acil yardım alın. Hayatı tehdit eden bir alerjik reaksiyon olan anafilaktik şok yaşıyor olabilirsiniz.
Arılara alerjiniz yoksa veya şiddetli alerjik reaksiyon belirtileri yaşamıyorsanız, arı sokmalarının çoğunu evde tedavi edebilirsiniz.
Bir bal arısı sizi sokarsa, iğneyi hemen tırnağınızın kenarıyla veya kredi kartınızın kenarıyla kaldırın. Bu, cildinize salınan toksin miktarını azaltmaya yardımcı olur.
Sokma bölgesini sabun ve suyla yıkayın. İğne bölgesini buzlamak, zehir emilimini azaltmanın en etkili yoludur. Ayrıca şişliğin azalmasına da yardımcı olabilir.
Bu ev ilaçları arı sokması semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir:
Bal
Bal, yara iyileşmesi, ağrı ve kaşıntıya yardımcı olabilir. Arı sokmalarını balla tedavi etmek için etkilenen bölgeye az miktarda uygulayın. Gevşek bir bandajla örtün ve bir saate kadar bekletin.
Karbonat
Karbonat ve sudan yapılan bir macun, ağrıyı, kaşıntıyı ve şişmeyi azaltmak için arı zehirini etkisiz hale getirmeye yardımcı olabilir.
Etkilenen bölgeye kalın bir tabaka karbonat macunu sürün. Macunu bir bandajla örtün. En az 15 dakika bekletin ve gerekirse yeniden uygulayın.
Elma sirkesi
Sirke arı zehirini etkisiz hale getirmeye yardımcı olabilir. En az 15 dakika seyreltilmiş elma sirkesi leğeninde ıslatın. Ayrıca sirkeye bir bandaj veya bez batırabilir ve ardından sokma bölgesine uygulayabilirsiniz.
Solunum güçlüğü, kurdeşen veya baş dönmesi gibi ciddi bir alerjik reaksiyon belirtisi yaşarsanız doktora görünmek doğru olacaktır.
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