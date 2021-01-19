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Bilinçaltı kayıtları nasıl değiştirilir? Yaşam kalitenizi yükseltebilirsiniz

19.01.2021 17:05 | Son Güncelleme:
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Bilinçaltının ne olduğunu anlayabilmek için öncelikle bilinci anlamak gerekiyor. Bilinç, aynı anda farkında olduğumuz zihinsel süreçlerin adıdır. Yani matematik bilgisi, mantık yürütme, karar verme gibi iradi süreçler bilince tekabül eder.

Bilinçaltı, bizim farkında olmadığımız otomatik davranışlarımızı ifade eden ve farkında olmadığımız zihinsel süreçleri karşılar ki, bilinçaltı biz ana rahmine damla olarak düştüğümüz andan itibaren başlar. Ömür boyu devam eder, bütün alışkanlıklarımızın, temel duygularımızın kaydolduğu, davranışlarımıza yön verdiği sürecin adıdır.

BİLİNÇALTI NASIL ÇALIŞIR?

Bilinçaltı otomatik olarak çalışır. Tamamen otomatik davranışların ortaya çıktığı bir alandır. Hayatımızın bir döneminde kediden korkmamıza neden olan bir korku yaşamışsak ve bu korku bilinçaltı düzeyde kaydedilmişse, biz ne zaman bir kedi görsek bilinçaltı o korkuyu yukarı çıkartacak ve bizi kediden uzaklaştıracaktır. Bilinçaltı tamamen otomatik bir şekilde, alışkanlık sistemiyle çalışır. Bilincimiz asla buna müdahale edemez. Bilinçaltı süreci devreye girdiği zaman, bilincin gücünün üstünde bir otomatik davranış ortaya çıkar.

BİLİNÇALTI KİŞİNİN KENDİ İDARESİNDE MİDİR?

Bilinçaltı elbette ki çoğu zaman insanın iradesi dışındaki bir süreçle gerçekleşir. Bütün fiziksel alışkanlıklarımız da bilinçaltıyla ilgilidir ve otomatik çalışır. Uyuduğumuz zaman bilinç kapalıdır ama bir şekilde nefes alıp vermeye devam ederiz. Bunu devam ettiren ve sürdüren bilinçaltı kayıtlarıdır. Bu da demek oluyor ki çoğu zaman irade ve mantıkla bilinçaltına direkt hükmedemeyiz. Kediden korkmayı öğrenmişsek, kediyi gördüğümüzde otomatik olarak korkarız ve mantığımız ne kadar da kedi uysaldır dese de asla hükmü geçmez.

BİLİNÇALTINDA KAYITLI OLAN BİLGİLER NASIL SAPTANIR?

Bilinçaltında kayıtlı olan bilgileri saptamanın birçok yöntemi olmakla beraber, en hızlı ve bilinen en ideal yöntem hipnotik regresyon yöntemleridir. Yani fiziksel ve zihinsel gevşeme altında, hipnoz teknikleriyle geriye giderek kötü bir alışkanlığın, değiştirilmek istenen bir davranışın, korkunun, öfkenin kayıtlı olduğu alanlar ve zamanlar teker teker bulunabilir. Hatta ana rahmine kadar bilinçaltındaki kayıtları takip etmek, hipnotik regresyon teknikleriyle mümkündür.

BİLİNÇALTI NEDEN ÖNEMLİDİR?

Bilinçaltı çok önemlidir. Depresif duygular, korkular, öfkelerle boğuştuğumuz ve kendimizi hayatın içinde kaybetmiş hissettiğimiz zamanlar eğer bir şeylerden vazgeçiyorsak, bu tamamen bilinçaltındaki kayıtlarla ilgilidir. Daha sağlıklı olmak, daha iyi yapmasını istiyorsak, kendimizi daha iyi geliştirmek istiyorsak, en önemlisi de potansiyelimizi ortaya çıkarmak istiyorsak, bilinçaltını bilmeli, keşfetmeli ve o düzeyde çalışmalar yapabilmeliyiz.

BİLİNÇALTINDAKİ KAYITLARI DEĞİŞTİRMEK MÜMKÜN MÜDÜR?

Elbette ki bugün artık günümüzdeki bilinçaltı psikolojisi teknikleriyle bilinçaltı düzeydeki istenmeyen olumsuz, kötü duyguları bulmak ve değiştirmek mümkündür. İnsanların arzu ettiği noktadaki davranış değişikliklerini, değiştirmek istedikleri istenmeyen alışkanlıkları, bilinçaltındaki kayıtları değiştirerek onların yaşam kalitesini yükseltmelerine yardımcı olabiliyoruz. Bilinçaltındaki kayıtlar elbette değiştirilebilir.

BİLİNÇALTINDAKİ KAYITLAR NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Bilinçaltındaki kayıtları değiştirmenin çok çeşitli yolları vardır. Fakat herhangi bir konu için, değiştirilmek istenen herhangi bir davranış, kötü alışkanlık veya psikolojik bir problemin bilinçaltındaki düzeylerini değiştirmek için birçok teknik vardır. Ortalama 6-8 seanslık 45 dakikalık oturumlarla değiştirmek mümkündür. Bununla alakalı bilinçaltı teknikleri, hipnotik teknikler, gevşeme teknikleri ve gevşeme esnasında uygulanacak çok çeşitli hipnotik tekniklerle bilinçaltındaki kayıtları değiştirmek ve yeni bir kayıt oluşturmak mümkündür.


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