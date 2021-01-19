Bilinçaltı kayıtları nasıl değiştirilir? Yaşam kalitenizi yükseltebilirsiniz

Bilinçaltı, bizim farkında olmadığımız otomatik davranışlarımızı ifade eden ve farkında olmadığımız zihinsel süreçleri karşılar ki, bilinçaltı biz ana rahmine damla olarak düştüğümüz andan itibaren başlar. Ömür boyu devam eder, bütün alışkanlıklarımızın, temel duygularımızın kaydolduğu, davranışlarımıza yön verdiği sürecin adıdır.

BİLİNÇALTI NASIL ÇALIŞIR?

Bilinçaltı otomatik olarak çalışır. Tamamen otomatik davranışların ortaya çıktığı bir alandır. Hayatımızın bir döneminde kediden korkmamıza neden olan bir korku yaşamışsak ve bu korku bilinçaltı düzeyde kaydedilmişse, biz ne zaman bir kedi görsek bilinçaltı o korkuyu yukarı çıkartacak ve bizi kediden uzaklaştıracaktır. Bilinçaltı tamamen otomatik bir şekilde, alışkanlık sistemiyle çalışır. Bilincimiz asla buna müdahale edemez. Bilinçaltı süreci devreye girdiği zaman, bilincin gücünün üstünde bir otomatik davranış ortaya çıkar.

BİLİNÇALTI KİŞİNİN KENDİ İDARESİNDE MİDİR?

Bilinçaltı elbette ki çoğu zaman insanın iradesi dışındaki bir süreçle gerçekleşir. Bütün fiziksel alışkanlıklarımız da bilinçaltıyla ilgilidir ve otomatik çalışır. Uyuduğumuz zaman bilinç kapalıdır ama bir şekilde nefes alıp vermeye devam ederiz. Bunu devam ettiren ve sürdüren bilinçaltı kayıtlarıdır. Bu da demek oluyor ki çoğu zaman irade ve mantıkla bilinçaltına direkt hükmedemeyiz. Kediden korkmayı öğrenmişsek, kediyi gördüğümüzde otomatik olarak korkarız ve mantığımız ne kadar da kedi uysaldır dese de asla hükmü geçmez.