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Bilinçaltı temizliği nedir? Yaptıranlar ne gibi değişimler yaşar?

28.01.2021 10:38 | Son Güncelleme:
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Bilinçaltı temizliği, bilinçaltımızda yıllar içerisinde biriken olumsuz duyguların boşaltılmasına denir. Bunlar ise bizim istemediğimiz, davranışların ya da psikolojik problemlerin temelindeki olumsuz duygulardır. Bunların boşaltılmasıyla birlikte yerine olumlu, dengeli, değer ve güven gibi duyguların yerleştirilmesine bilinçaltı temizliği denir.

Bilinçaltı temizliği yaptırma arzusu olan bir kişinin bu konuyla ilgili donanımlı bir uzmana müracaat etmesi gerekir. Uzman kişi de ne yapılması gerektiğini iyi bilmektedir. Fakat bir kişi kendi kendisine bilinçaltı temizlik yapmayı arzu edebilir, ancak bu durumda bilinçaltı temizliğiyle ilgili bir eğitim alınmış olması gerekir. Kendi kendine telkin, bilinçaltı temizleme teknikleri, zihinsel kayıtları değiştirme teknikleri, otohipnoz, self trans gibi eğitimlerin alınmış olması gerekmektedir.

Bu eğitimleri aldıktan sonra bir insan elbette ki kendi kendine rahat ve güvenli bir şekilde bilinçaltı temizliği yapabilir. Ama bunun dışında bu eğitimler alınmamışsa kişi oldukça zorlanacaktır.

BİLİNÇALTI TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Bilinçaltı temizliği yapmanın birçok yolu olmakla beraber, en ideal ve en hızlı sistem trans altında yani hipnoz esnasında yapılan çalışmalardır. Fiziksel ve zihinsel gevşeme esnasında, bilincin engel olan kısımları gevşer ve bilinçaltına ulaşılmasını kolaylaştırır.

Zihinsel gevşeme esnasında olumsuz kayıtlara ulaşmak ve onları boşaltmak, değiştirmek ancak hipnotik trans esnasında mümkündür. Bu yolla yapılır.

BİLİNÇALTI TEMİZLEME TEKNİKLERİ NELERDİR?

Oto hipnoz sistemleriyle, telkin sistemleriyle, hipnotik regresyon ve gevşeme teknikleriyle bilinçaltını temizlemek mümkündür. Bunların hepsi birden de kullanılabilir, bunlardan bir tanesi de kullanılabilir.

Ama regresyon, oto hipnoz, diğer gevşeme teknikleri, oto telkin genel olarak kullanılan ana tekniklerdir.

BİLİNÇALTI TEMİZLİĞİNDEN SONRA KİŞİ YİNE AYNI BİLGİLERİ KAYDEDER Mİ?

Bilinçaltı temizliği eğer titizlikle yapılmışsa, bir daha geri gelmez. Ama problemin kaynağı bir şekilde dışarıdaysa ve problem çıkartmaya devam ediyorsa, sürekli etki altında kalan kişiye zaman zaman bu anlamda yardımcı olunabilir.

Fobik bir durum söz konusuysa, aşırı korku temizliği yapıldığında, ömür boyu o korku bir daha gelmez ve temizlenir.

BİLİNÇALTI TEMİZLİĞİNDEN SONRA KİŞİDE NELER DEĞİŞİR?

Bilinçaltı temizliği yapıldıktan sonra kişi olağanüstü bir rahatlama hisseder. Özgüvenin tamamen yerine geldiği hissedilir. Kendisini daha değerli ve yeterli hisseder. Yapabilirlik oranının yükseldiğini de hisseder. Bilinçaltı temizliği yapıldıktan sonra insanlar müthiş bir huzur ve kendini gerçekleştirme duygusu hisseder, yaşam kalitesi yükselir, daha önceden yapamadıkları şeyleri yapabilir hale gelirler.


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