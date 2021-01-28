Bilinçaltı temizliği nedir? Yaptıranlar ne gibi değişimler yaşar?

Bilinçaltı temizliği yaptırma arzusu olan bir kişinin bu konuyla ilgili donanımlı bir uzmana müracaat etmesi gerekir. Uzman kişi de ne yapılması gerektiğini iyi bilmektedir. Fakat bir kişi kendi kendisine bilinçaltı temizlik yapmayı arzu edebilir, ancak bu durumda bilinçaltı temizliğiyle ilgili bir eğitim alınmış olması gerekir. Kendi kendine telkin, bilinçaltı temizleme teknikleri, zihinsel kayıtları değiştirme teknikleri, otohipnoz, self trans gibi eğitimlerin alınmış olması gerekmektedir.

Bu eğitimleri aldıktan sonra bir insan elbette ki kendi kendine rahat ve güvenli bir şekilde bilinçaltı temizliği yapabilir. Ama bunun dışında bu eğitimler alınmamışsa kişi oldukça zorlanacaktır.

BİLİNÇALTI TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Bilinçaltı temizliği yapmanın birçok yolu olmakla beraber, en ideal ve en hızlı sistem trans altında yani hipnoz esnasında yapılan çalışmalardır. Fiziksel ve zihinsel gevşeme esnasında, bilincin engel olan kısımları gevşer ve bilinçaltına ulaşılmasını kolaylaştırır.

Zihinsel gevşeme esnasında olumsuz kayıtlara ulaşmak ve onları boşaltmak, değiştirmek ancak hipnotik trans esnasında mümkündür. Bu yolla yapılır.