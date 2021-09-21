HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bilinci kapanmadan önce verdiği ipucu zanlıyı ele verdi

Bilinci kapanmadan önce verdiği ipucu zanlıyı ele verdi

21.09.2021 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde hırsızlık amacıyla gece karanlıkta girdiği evde 48 yaşındaki kadını bıçakla ağır yaralayan şahıs, olay mahalline tekrar dönüp delilleri ortadan kaldırmaya çalışınca yakayı ele verdi. Ağır yaralanan kadının bilinci kapanmadan önce verdiği ipucu, zanlının tanıdık olduğunu ortaya çıkarttı.

Bilinci kapanmadan önce verdiği ipucu zanlıyı ele verdi

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Çiftçiler Mahallesi’nde yaşandı.

İddiaya göre evde 100 yaşındaki yatalak bir kadınla birlikte yaşayan 48 yaşındaki H.Ç., gece ışıkları kapatarak uyudu. Bir süre sonra evin içerisinden sesler geldiğini duyan kadın, yataktan kalkıp ışıkları açmak istediği sırada eve giren bir şahısla karşılaştı. Karanlıkta kadını yakalayan şahıs, evdeki para kasasının anahtarını almaya çalıştı.

Anahtarı vermemek için hırsızla boğuşan kadın, aldığı 2 bıçak darbesiyle yaralandı. Şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaşırken sesleri duyup uyanan mahalleli kadının yaşadığı eve gelince kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Mahalleli sağlık ekipleri ile jandarmaya haber verdi.

VERDİĞİ İPUCU ZANLININ YAKALANMASINA KATKI SAĞLADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan kadın, bilinci kapanmadan önce karanlıkta boğuştuğu kişinin yüzünü görmediğini fakat evdeki para kasasının yerini bilen biri olduğunu tahmin ettiğini söyledi.

270 bin TL'lik hırsızlık kameralara yakalandı270 bin TL'lik hırsızlık kameralara yakalandı

EKİPLER KADININ YAKIN ÇEVRESİNİ MERCEK ALTINA ALDI

Olayı araştıran Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, para kasasının yerini bildiklerini düşündükleri kadının yakın çevresini ve son zamanlarda eve girip çıkanları mercek altına aldı. Çobanlık yapan yabancı uyruklu şahısların girip çıktığını belirleyen ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını da inceledi.

Suç mahalline dönüp delilleri yok etmeye çalışınca yakayı ele verdi
Kayıtlarda olay günü 15 yaşındaki yabancı uyruklu A.Y. isimli şahsın eve girip çıktığı ve daha sonra çevreyi kontrol ettiği ve olay sonrası ise bölgeden kaçtığı belirlendi. Şüpheli üzerinde yoğunlaşan ekipler, hiçbir şey olmamış gibi yeniden suç mahalline gelip delilleri yok etmeye çalıştığını tespit etti.

SUÇ ORTAĞI ANNESİ ÇIKTI

Şahsın yaşadığı eve operasyon düzenleyen JASAT ekipleri, zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Yapılan detaylı araştırmada A.Y.’nin annesi N.U.’nun sürekli mağdur H.Ç.’nin evine gidip geldiği, yatalak annesinin bakımını yaptığı ve kasanın yerini bildiği belirlendi. Hırsızlık ve adam yaralama suçunu işlediği tespit edilen A.Y. ile azmettiricisi olduğu belirlenen annesi N.U. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Zanlıların evinde yapılan aramada ise olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet bıçak ile mağdurla aynı evde yaşayan 100 yaşındaki yatalak kadına ait olan bir adet altın yüzük bulundu.

Hastanede tedavi altına alınan H.Ç.’nin halen bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

Yolda yürüyen kadına hırsız şoku! Sırt çantasından cep telefonunu böyle çaldıYolda yürüyen kadına hırsız şoku! Sırt çantasından cep telefonunu böyle çaldı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kepçeyle karaya çıkardı! Oltasına nesli tükenme tehlikesi altındaki balık takıldıKepçeyle karaya çıkardı! Oltasına nesli tükenme tehlikesi altındaki balık takıldı
PARTNERMüge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktıMüge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı
Çığlık atarak balkona çıktı, sonrası korkunç! Tam o anÇığlık atarak balkona çıktı, sonrası korkunç! Tam o an
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Viranşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Ucuz ev cenneti' olarak biliniyordu! Tavan yaptı

'Ucuz ev cenneti' olarak biliniyordu! Tavan yaptı

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Türkiye, FETÖ davasını kazandı

Türkiye, FETÖ davasını kazandı

İstanbul'da şimdi de çakarlı minibüs kâbusu!

İstanbul'da şimdi de çakarlı minibüs kâbusu!

Hastanede skandal! Profesör suçüstü yakalandı

Hastanede skandal! Profesör suçüstü yakalandı

Türk gençler binlerce dolarlık ödülü geri çevirdi!

Türk gençler binlerce dolarlık ödülü geri çevirdi!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

Bu zulmün önüne geçeceğiz

Bu zulmün önüne geçeceğiz

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.