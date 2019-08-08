Bilinçli tarım verimi yükseltti

İSTANBUL (AA) - GÜBRETAŞ’ın iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırma kapsamındaki kalite ve verimliliği artırmaya yönelik örnek uygulamaları sonucunda, Konya Altınekin’deki ayçiçeği tarlasında hem verim hem de kalite açısından Türkiye ve bölge ortalamasına göre daha yüksek bir sonuç elde edildi.

GÜBRETAŞ açıklamasına göre, şirket, ayçiçeğinde kalite ve verimliliği artırmak amacıyla Konya’nın Altınekin ilçesinde yaptığı örnek uygulamanın sonuçlarını, düzenlediği Hasat Günü etkinliğiyle bölgedeki üreticiler ve tarım paydaşları ile paylaştı.

Son yıllarda ağırlık verdiği Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiği “bitkiye ve bölgeye özel” gübre çeşitleri ile ülke tarımının geleceği için katma değer üreten şirket, Türkiye’nin farklı illerinde yaptığı deneme ekimleriyle de bilinçli tarım konusundaki çalışmalarını yaygınlaştırıyor.

Altınekin ilçesindeki model üretim alanı çalışmasında toprak analizi sonuçları, arazi yapısı ve iklim şartları gibi tarımsal üretimi etkileyen faktörler dikkate alınarak geliştirilen bitki besleme programı uygulandı. Bu uygulamaların sonucunda hem verim hem de kalite açısından Türkiye ve bölge ortalamasına göre daha yüksek bir sonuç elde edildi.